2021年剛剛過去，正如本專欄名稱，去年是香港特區成功撥亂反正的一年。政治方面，全國人大在去年3月通過「311」決定，決心完善特區的選舉制度，全面落實「愛國者治港」的「一國兩制」初心。加上其後的人大常委會修法及立法會通過相關本地修訂條例草案，堵塞了香港選舉制度過往呈現的種種亂象和漏洞。

完善制度後的首兩場大型選舉──選舉委員會界別分組選舉和第7屆立法會選舉，已分別於去年9月和12月順利舉行。除了點票過程比較繁複冗長，兩場選舉由參選提名、資格審查、票站投票以至選舉結果都符合設計原意，徹底地將反中亂港者及外國代理人踢走，重建了愛國愛港者為主體、但亦並非「清一色」的新政治環境。

餘下的最後一場選舉──第6屆行政長官選舉將於3月舉行，本地的反中亂港餘孽及海外的西方反華勢力，定必再度合謀，上下其手，試圖抹黑及破壞這場重要選舉，中央與特區政府都必須加緊防範。

在社會治安方面，《港區國安法》在過去一年更為全面及嚴謹地落實執行，為香港止暴制亂，重建秩序，重拾法治。當中包括於去年7月，將首宗國安法案件的被告唐英傑定罪及判囚。但講到最標誌性及最大快人心的，當然是警方國安處在去年6月採取行動，查封多年來不斷勾結外部勢力反中亂港的《蘋果日報》及壹傳媒集團。

法庭剛於上月中頒令壹傳媒破產執笠，壹傳媒黎智英亦於去年4月起被判處多項罪名成立。連同多項尚待調查、審訊及判刑的滔天重罪，現年74歲的「漢奸黎」隨時要在監獄中終老。

掃除黑暴、踢走攬炒、重囚漢奸，中國與香港自能國泰民安，迎接充滿發展機遇的新一年！