要來的始終會來，第5波新冠疫情岌岌可危！各位，大家如非善忘，當記得本地新冠病毒第4波爆發，恰巧又係咁上下時間，當年即2020年商經局局長邱騰華表示，港星兩地政府商討後，決定將「旅遊氣泡」延期兩周推行，至12月初再公布實際啟航日期，結果係「旅遊氣泡」變成「旅遊泡影」！

如今，新一年開始，對於港人嘅迫切需求──同內地通關，林鄭經常掛喺嘴邊就係「盡快爭取」！老朽一直掛在嘴邊嘅就係「庸官無能，害慘市民」；此外，從抗疫開始，老朽一直口誅筆伐政府牛棚困貓式嘅防疫，始終都係「守唔住」！

果然，Omicron變種病毒肆虐全球，香港亦接連有機組人員確診，尤其係國泰航空管理不善，有6名機組人員感染Omicron，部分人回港後未有跟從所謂「國泰守則」，又同家人飲茶聚餐，結果令其一名家人與非同枱食客感染，而染疫者幾乎走勻全港，有超過60個地方納入強檢。依家政府「賊過興兵」，事後補鑊，一味圍封強檢及醫學監察！之不過，山雨欲來風滿樓，社區隱隱然已埋藏爆疫風險！

國泰屢現機組人員染疫，或違規外出「任我行」播毒，證明庸官口中所謂「平衡」防疫與航運操作嘅機組人員免檢疫安排，確實係牛棚困貓，漏洞處處！有論者指出，豁免群組早應「從嚴不從寬」，又指內地一旦出現Omicron個案，就要整區封閉，但香港難以做到，更令內地政府對通關卻步。各位，面對第5波疫情隨時爆發，當年第4波疫情有「跳舞群組」；若不幸爆發第5波疫情，「國泰航空群組」相信走唔甩！林鄭日前仲強調對爭取早日通關樂觀，盼好快公布好消息云云。老朽靜觀其變，都係去食個餐蛋通粉實際啲！祝大家新年快樂！