香港保護兒童會轄下「童樂居」最近發生職員涉嫌虐兒事件，累計20名幼兒被襲，震驚全城。這宗駭人聽聞的虐兒事件，是由一名住在「童樂居」附近的市民揭發，她目擊「童樂居」職員在露天地方涉嫌虐待其院舍兒童。事件敲響了社福界的哀鐘，喚醒了後知後覺的勞工及福利局局長羅致光，他稱若社署認為有人不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名。

警方展開調查，翻查閉路電視紀錄，發現職員對幼兒施襲，曾大力扯頭髮、拍頭、掌摑，甚至將幼兒拋落地，至少20名幼兒輕傷送院治理。繼兩名女職員被起訴後，日前再多4名懷疑涉案女子遭提控，4人各被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪。

虐待兒童是嚴重罪行，根據《侵害人身罪條例》第27條的「對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪」，任何超過16歲而對不足該年歲的任何兒童或少年人負有管養、看管或照顧責任的人，如故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄該兒童或少年人，或導致、促致該兒童或少年人受襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄，其方式相當可能導致該兒童或少年人受到不必要的苦楚或健康損害（包括視力、聽覺的損害或喪失，肢體、身體器官的傷損殘缺，或精神錯亂），一經定罪，可處監禁3年；循公訴程序定罪後，可處監禁10年。

特首林鄭月娥形容個案令人髮指，責成勞工及福利局局長督促社會福利署徹查，檢視虐兒事件有否涉及該受政府資助院舍或營運機構管理上的疏忽。

羅致光稍後在網誌表示，事件令人震怒和心痛，已督促社會福利署深入和全面徹查事件，包括檢視機構對服務的日常監察和員工督導方面有何缺失和須改善的地方。

這事件只是冰山一角，全港究竟還有多少間保護兒童院舍存在虐兒問題？根據政府資料，在2019至2020年度，全港有550多間幼兒中心，業內人士估計，全港「在職」註冊幼兒工作員超過6,000名。

事實證明「童樂居」根本「無王管」，香港保護兒童會翻查錄影片段，發現再多4名幼兒工作員涉嫌有體罰幼兒的不當行為，已通報社署及報警。明顯地，香港保護兒童會的管理層存在嚴重疏忽，導致託管的幼兒生活在水深火熱之中，更沒有向公眾道歉，必須被「問責」。

「夜雨解殘雪，朝陽開積陰」，照顧幼兒竟然變成虐兒，這種慘案一單都嫌多，負責照顧幼兒的職員涉嫌虐待幼兒，真是令人髮指，令人心痛，社會絕對不會接受這種殘忍的違法違規行為，必須予以強烈譴責及依法嚴厲懲罰。為官避事平生恥，勞工及福利局局長責無旁貸，必須徹查事件，加強監察培訓，完善政策法律，真正做到保護兒童及防止同類慘劇重演。