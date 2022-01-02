美國等歐美國家用犧牲弱勢社群的人命來達致群體免疫，中國用清零來保障國民的生命，二者反映出的社會道德水平大不相同，或許這便是東西文化的根本差別。不過，歐美群體免疫便可放任病毒輸出國外，中國則面對歐美病毒的攻擊了。中國豈不是弄巧成拙？是否也應倣效歐美，以群體免疫來對抗呢？

歐美的群體免疫未必可靠。國內還有不少未患病者，特別是青少年兒童，讓他們也染病來免疫還有一段時間，重病病死者將會不少。現時美國病死者80多萬人，多為老弱，反映老人抗病能力低，政府也蓄意放棄。要讓青少年兒童大部分染病，情況可能比老年人更惡劣，屆時美國病死的人數，便可能是80多萬人的倍數，保不住會是幾百萬人，病後的後遺症亦會在數以百萬計人中糾纏多年。而眾多青少年兒童染病死亡，美國社會出現恐慌，或出現各種理性和非理性的抗議動亂，更且病毒變種似無止境，對Delta與Omicron免疫，在新變種出現後，是否又可免疫呢？人類不同畜類，群體免疫未必可簡單重複畜類的效果。以少數犧牲來換取多數的免疫，若不能如願的話，少數便是白白犧牲，犧牲在反人類的社會達爾文主義政策底下。

歐美要用染病方法來達成群體免疫，至少要有一、兩年時間，它們也不敢即時放寬所有的防疫手段，向外擴散病毒的能力與機會還屬有限，中國應可有相當的時間來進行防禦。

防禦一是封鎖，降低外來輸入的機會，在進口方面嚴加限制。中國為防疫已大減自俄羅斯進口凍藏海產，亦應對歐美乃至其他國家減少進口，寧可損失。但如能源、煤炭等不易附加病毒，進口無礙。內外循環加強的是內循環和出口，不是消費品的進口。二是加快研製新疫苗與治疫藥物，應對病毒的變種。中國內地本大有成效，今次只是防守一時放鬆，輸入有機可乘。今後輸入壓力仍大，對抗疫情，最終還是依賴疫苗和藥物。要保持當初防疫的嚴厲和緊迫，更不能受外國影響，採與疫共存方法。

防禦的方法實際是清楚明白，沒有花巧的捷徑，關鍵是政府與社會的決心。中國可恃的是待疫情惡化，美國等群體免疫帶來嚴重的社會與政府矛盾，它們也可能被迫改與中國合作採全球清零方向的治理，且看誰堅持更久、努力更大。

香港的出路便是與內地聯防聯治。