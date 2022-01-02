香港司法保護傘對反修例黑暴和反中亂港分子的保護方式有多種，最常用的就是對相關案件拖拖拉拉不檢控、少檢控。把事情擱涼了，對相關部門搜證不利，對放生犯罪分子有利，對「社會同情」罪犯有利，對法官「從輕發落」、「放生」有利，因此，拖拉檢控成為司法保護傘發揮作用的第一法寶。

日前出版的《香港刑事檢控2020》透露，香港反修例暴亂中有超過一萬人被捕，但律政司的檢控速度極慢，至今僅有27%被檢控，而不少案件更積壓至2023年才開始審理。為此，刑事檢控科於前年4月，即黑暴發生近一年後，成立了「特別職務組」專門處理這類案件，但成效仍不彰，大量案件積壓，工作未得以改善。

年報提到，涉及大規模逮捕、要到2022年至2023年才能開審的較大案件，包括2019年7月1日衝擊立法會事件、2019年9月29日發生在政府總部及金鐘道的暴動（每個地點各有超過40人被檢控），以及2019年11月在理工大學外發生的暴動（逾200人牽涉其中）。據透露，至今已被檢控的人涉及的罪名，包括參與暴動、非法集結、傷人、縱火、刑毀、襲警和藏匿武器等等。

數字不會騙人，時間不會騙人，工作效率不會騙人，香港律政司檢控黑暴分子鴨行鵝步，磨磨蹭蹭，一直被社會各界強烈詬病。大家清楚，當年黑暴剛興，警隊已經抓了不少涉暴分子，他們光天化日之下的種種犯罪行為眾目睽睽，取證檢控根本不難，那時候律政司若能及時檢控，法院若能秉公判案，當能阻遏暴亂蔓延。然而，律政司「躺平」，暴亂發生將近一年，未見檢控幾宗案件。要不是《港區國安法》推出，中央政府督戰平息黑暴，律政司還不知要「躺平」多久。最可惡的是，直到今天，香港律政司、法院等司法領域的保護傘還在消極怠工，磨磨蹭蹭，不知他們在盤算甚麼？中央只能乾瞪眼嗎？