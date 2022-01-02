剛踏入2022年，肆虐全球將近兩年的新冠肺炎疫情仍未消退，反而因為出現新變種毒株Omicron而導致疫情進一步惡化。最近美國創下單日新增逾58萬宗確診病例的紀錄，英國也錄得單日近20萬宗確診個案，簡直令人難以置信。這些以民主自詡、以先進自稱的西方國家，為何如此不堪一擊，他們有沒有好好反思？

最不可思議的是，美國已有超過80萬人死於新冠肺炎，拜登政府上台不足一年，病歿人數迅速超過被指抗疫不力的特朗普政府，而政客們依然若無其事，西方媒體也集體沉默。是見怪不怪？還是麻木不仁？美國南北戰爭，以及一戰、二戰、韓戰、越南戰爭、伊拉克戰爭、阿富汗戰爭等等，美軍陣亡人數加起來也沒有新冠肺炎死亡人數多，對這個「民主燈塔」來說，既是莫大諷刺，更是莫大悲哀。

有美國大學分析指出，美國新冠肺炎的死亡病例以長者居多，每100名65歲以上人士便有一人死於新冠，佔全美死亡病例75%，這也許就是政客們若無其事的真正原因吧？在資本至上的美國，政客們眼中只有資本利益，民眾知情權、生命健康權根本不值一提，尤其弱勢群體更是被遺忘和拋棄的一群。有種陰謀論甚至認為，大批老人因新冠肺炎病歿，美國政府反而可以減輕福利負擔。聽起來非常邪惡，但現實就是如此，資本主義的本質就是嗜錢如命，西方所謂文明就是建立在野蠻的基礎上。

一場世紀疫情，徹底暴露西方制度的虛偽和醜陋。難為美國還以「民主燈塔」自居，早前大鑼大鼓舉辦「民主峰會」，對全世界指指點點，到頭來卻連自己國民的生命健康權都無法保障，更不惜犧牲老人和弱勢群體來維護資本利益，這不是笑話嗎？這種民主有何意義？疫情可怕，更可怕的是西方並沒有從中吸取教訓，至今不明白人類和諧相處的道理，不明白國家存在的價值和意義。

反觀一直被指「打壓人權」的中國，在新冠疫情中真正做到不遺漏一個感染者、不放棄一個病患者，切實尊重每個人的生命價值和尊嚴。即使西方國家都在鼓吹「與病毒共存」而放棄防疫，中國仍堅持嚴謹的清零政策，寧願為此付出沉重的經濟代價，甚至拖慢發展步伐，這不是固執，而是對人民負責，對歷史負責。何謂民主，何謂專制，事實就是最好的答案。