「恐驚憔悴入新年」可謂港人此刻心情寫照。2021年的最後一天，香港也不得安寧，隨着國泰機組人員在社區播毒，導致Omicron變種病毒在社區擴散，港人又要重過抗疫苦日子。港府不是為放任機組人員免檢疫播毒而反躬自省，反而第一時間怪罪市民不肯打針，乘勢推出疫苗護照，不打針者連進入餐廳食飯都不准，本末倒置，莫此為甚。

詎料一波未平一波又起。除夕夜又發生兩宗駭人聽聞的恐怖車禍，第一宗發生在新蒲崗，跑車司機疑高速駕駛致失控剷上行人路，導致2死4傷。死者明明守規矩走在行人路上，居然也會飛來如此橫禍！另一宗更令人難以置信，一輛小巴在油麻地撞倒老翁並將其捲入車底，司機居然毫無知覺，將老翁拖行16公里至深井才遭警方截停，老翁當場證實死亡。兩宗車禍皆不可能發生卻偏偏發生，缺德司機害人害物，坐一世監也難以贖罪。

2022年到底是否極泰來衰氣全消，還是將除夕惡運延續到今年，筆者不是玄學家，無法說得準。但覺香港現在陷入末世瘋狂，過去聞所未聞的怪事都會發生。更不堪的是，特區政府並不是一個有領導能力和負責任的政府，遇事不是繞路行就是推卸責任。第5波疫情迫在眉睫，擺明就是由國泰引起，然而林鄭僅召見國泰主席及行政總裁表達強烈不滿，絕口不提法律追究，而國泰高層則假惺惺地向公眾道歉，雙方互扯貓尾，企圖蒙混過關。

納稅人有份斥巨資打救國泰，到頭來被國泰如此靠害，港府還一臉奴顏婢膝，真是睇見都眼冤。多得一班機師空少違反防疫守則到處狂歡，足迹踏遍港九新界，多達二萬人強檢，200食客被迫坐21日疫監，中港通關無望。這筆帳港府不算，港人也會銘記在心。