新冠肺炎變種病毒Omicron終於殺入香港，出現了本土傳播案例。不過，面對新型病毒，市民應該謹慎，卻不必恐慌，只須端正態度，小心應付便行。

Omicron早已橫掃全球，香港不可能長期幸免，要來的總會來，目前值得欣慰的，是這款病毒殺傷力不算太強，在歐美部分地區，致命率甚至低於0.1%。要知道，0.1%是流行性感冒的致命率，如果低於此數，代表該病毒的危險性，充其量是跟重感冒差不多，那便沒甚麼可怕。

即使新病毒傳入社區，香港也未必應付不了，我們有豐富經驗，只要馬上追源溯流，作分區檢測，就能將病毒的傳播途徑堵死。在全世界之中，這種追蹤工作以中、港、台三處地方做得最好，最經驗老到。其他國家，尤其是歐美地區，即使追蹤隔離也是沒用，反正全國四處都是流布路線，要堵也堵不來，只能任由病毒自生自滅。

但凡有危就會有機，Omicron傳入香港，表面上是壞事，卻也可以是好事。早前，特區政府講得唇焦舌敝，想市民盡快打疫苗，但接種比率一直未如理想。其實，那也是自然之事，前一陣子，香港的防疫工作做得不賴，本地長時期零感染，很多市民便覺得沒必要去平白捱針。如今既有新病毒輸入，很多持觀望態度者就會狠下心來，願意捱那兩、三針之痛。能夠趁此機會讓更多市民打疫苗，長遠而言，對香港的抗疫工作未必無益。

至於政府，根本不必增加太多強制措施，逼不願打疫苗的市民就範。既有新病毒來臨，想打的市民自然會打，不想打的大抵有其因由，凡事不宜太勉強，畢竟新冠疫苗會否產生長期副作用，醫學界仍未敢肯定。