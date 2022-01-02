食物及衞生局局長陳肇始日前表示，因應社區爆出新冠變種病毒Omicron個案，政府決定擴大疫苗護照適用範圍，農曆新年前市民最少須打了一針，才可進入食肆、戲院、健身中心等表列場所，未及接種年齡或持有醫生證明者才可獲豁免。消息一出，咒罵聲不絕，這道逼市民「未打針，無堂食」的變相強制打針令，不但無視坊間針後異常情況不絕於耳，就連實施的時機也是奇劣無比，充分展現何謂不顧事實、無情與盲幹。

眾所周知，中國人過新年最重視齊齊整整，團年飯尤為重要。港官千不挑、萬不挑，「打針令」偏挑農曆新年前就要完成，有沒有瞄準市民渴望闔家團圓到食肆吃團年飯的需要？觀乎早前冬至大批市民寧選擇外出光顧食肆，街市卻冷冷清清，可以預期，疫後艱苦經營的酒樓食肆，本來可藉團年飯生意，在年尾給員工發花紅時，財政不致那麼捉襟見肘；如今港官一聲令下，給飲食業無情地潑了一盆冷水。難道若不把死線定在農曆新年前，未打針的港人便會「物競天擇」死光光、病懨懨？

事實勝於雄辯，Omicron雖已進入社區，但無數次的封區強檢也總是零確診，社區中未打針人士未見染疫，反而播疫、中疫的卻是已完成接種的國泰空少與地盤工，情況實在令人尷尬。

可惜迄今仍有港產專家搬出「打針不代表不感染」來說事，又有目光如豆者高喊附和「我夠打咗啦，又唔見我有事？」彷彿做人就是應該只求自己無事，推行政策可懶理確實有人針後出現死亡、心肌炎、面癱等。諷刺的是，當有人以為接種就是為抗疫出一分力，事實卻是打了針的人比一針未打者，在染疫上更為搶鏡，多番成為鎂光燈下的焦點，閃到人眼盲，也就難怪有人在谷針時大肆盲幹了。