特首林鄭月娥日前煞有介事地會見記者，總結過去一年的所謂政績，包括成功為香港社會止暴制亂、為特區政治制度撥亂反正等等，但其實當中絕大部分功勞，都是拜中央政府訂立《港區國安法》和落實完善選舉制度所賜，與林鄭完全無關。港府與國泰航空在防疫上的疏忽甩漏，更導致新型變種病毒Omicron首次在香港社區傳播，與內地恢復通關的大計恐怕要再次押後，經濟勢難全面復甦。

林鄭同日又公布了房屋政策新四招，包括進一步調低新一期居屋和綠置居售價、容許輪候公屋滿一年人士認購綠置居貨尾、延長新出售居屋及綠置居單位的轉售限期，以及在兩幅政府及港鐵地皮施加單位最小面積限制。看似款款新穎，招式繁多，但其實全部都是治標不治本的花招，因為四招都未有實質增加整體土地及房屋供應，只是將現有單位左手交右手，塘水滾塘魚。當中新樓限呎更可能反過來減少單位供應，令市民更難上車。

先談降低居屋及綠置居售價，分別降至市價的五一折及四一折，表面上可令更多中低收入家庭申請。但由於實質供應沒有增加，抽籤分配機制亦未有改變，最終只會令超額認購情況更嚴重，中籤率再創新低，導致更多申請人尤其是收入相對較高但又無力購買私樓的市民失望，產生更大怨氣。

對於容許輪候公屋一年或以上人士認購綠置居貨尾，首先，這些貨尾單位大多是位置與間隔欠佳，因此才無人問津。其次是申請得公屋的，絕大部分為積蓄與收入微薄的基層家庭，當中有多少人有能力和意願變身業主呢？如政府想盡快縮短公屋輪候時間，正確方法是加快增建公屋，以及減少將出租公屋轉為綠置居出售。明日續談。