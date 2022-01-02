正論：新一年繼續谷針　香港人自求多福

元旦日的香港仍然沒有好消息，新冠疫情持續擴散，昨日新增17宗確診，當中14人疑感染Omicron變種病毒。雪上加霜的是，「望月樓」群組再添一員，一名正在竹篙灣檢疫的女食客初步確診，令群組增至4人。面對防疫失守，港府繼續瘋狂谷針，專家已明言農曆新年後打一針都不准進入食肆，必須打第二針。新的一年，港人又是在疫情侵襲和谷針壓力下永續輪迴，沒完沒了。

港大教授孔繁毅昨日表示，未來7至14日將是Omicron會否在社區爆發的關鍵，若未來兩三日有愈來愈多人確診，當局必須即時收緊防疫措施，包括食肆恢復4人一枱、卡拉OK等表列處所要限制人數甚至關閉，以及叫停大型活動。他又認為本港疫苗接種率必須盡快提高至九成或以上，當局應收緊疫苗氣泡措施，增加市民打第一針的誘因，連進入街市和公園都要接種疫苗，直指長者是最高危人士，必須驅使他們打針。

打針打針打針，專家又好，高官也罷，防疫只有獨沽一招，這支歌仔由前年唱到去年，看來今年仍會唱下去。但本報「正論」昨日提出的六大疑問，港府至今沒有解答，其身不正何以正人？既然港府防疫不力不用問責，國泰放任人員播毒不用被法律追究，那麼市民對接種疫苗有疑慮，為何又要被當局視為大逆不道？甚至視長者為香港無法達致群體免疫的罪魁禍首？須知道，長者大都體弱多病，不少人更是長期病患者，加上每有長者接種疫苗後過身，專家們例牌搬出他們是長期病患者說事，彷彿死了平常，千錯萬錯，絕對不是疫苗的錯。長者的命也是命，為人子女不想年邁父母冒風險，一把年紀的長者不想無端捱一針，難道真是罪該萬死嗎？

香港是自由城市，打不打針是個人選擇，不打針最多不堂食好了，這絕非犯罪。相反，明知機組人員屬高危群組，過去屢有染疫個案流入社區，港府依然遲遲不取消他們的豁免檢疫安排，國泰甚至放棄監管，任由機組人員違反家居隔離四出播毒。現在終於弄得香港雞毛鴨血，人們又要重過抗疫苦日子，其「罪責」比起不肯接種疫苗的長者孰輕孰重，還用問嗎？

萬事抬不過一個理字，政府施政更須講求公平。人們實在不明白，港府一直縱容國泰，出了事卻要由全港人埋單，連長者不打針都彷彿成為千古罪人，為何港官就是不肯反躬自省，在踏入抗疫第3年之際，全盤查找自身不足，好好制訂抗疫措施，起碼讓市民知道，當達致九成接種率後中港是否可以通關，總好過要港人無了期地等，然後打完一針又一針，不知何時方休。

香港歷盡4波疫情，第5波又隨時殺到，抗疫之路看不見盡頭。每一波疫情爆發，都不是香港人無中生有的，而是港府外防輸入漏洞百出導致的，只要港府後知後覺的抗疫思維不變，即使谷針谷到第10針，疫情也難言終止。面對如此政府，香港人除了自求多福，夫復何言。