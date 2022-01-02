近月媒體追訪林鄭最熱門的問題，是會否競選連任，她早前上京述職後答傳媒說會履職至今年6月底。可是敏感的記者卻難得糊塗，竟然聽不明，白白失去一個新聞眼。筆者並不關心林鄭是否連任，最關心是本屆政府有否負責任清理未完成的職責和工作，不要留下手尾。

本屆政府在司法方面欠帳甚多，間接和直接形成2019年黑色暴亂的政治氛圍和條件。對此，律政和司法方面尸位素餐，包庇縱容反中亂港和「港獨」分裂勢力，必須予以嚴厲批評和強烈譴責。政府必須在這半年內還欠帳，倘未能清還完，也必須向全港老百姓交代如何跟進處理，主要有5個方面，第7屆立法會議員應予大力追數，勿讓外國代理人盤據司法系統，破壞香港法治。倘若議員追數不果，將令全港市民大失所望。

首先，本屆政府縱容包庇2014年非法佔中案700多名被捕疑犯，上屆政府檢控了1,003人中的四分之一，而本屆政府卻一宗也沒跟進提交法庭審理，政府帶頭破壞法治，莫此為甚。其次，本屆政府竟然不跟進黎智英涉4,300萬元政治黑金案，賄賂立法會的政黨議員及知名政治領袖，政府竟帶頭縱奸護惡，豈有此理。第三，本屆政府竟然不檢控時任立法會議員協助暴徒搗毀立法會的暴動罪行，刑不上立法會議員，豈有法律面前人人平等？第四，本屆政府拒成立特別法庭速審黑暴案，迄今尚餘7,000多宗案件未審，試問如此拖延，對受害者和加害者何來公義？第五，本屆政府雖設立投訴法官行為的委員會，但仍未對公眾關注和不滿量刑不公的冤案作出上訴，是何道理？何來公正？

上述司法欠帳，多是馬道立任終院首席法官時發生，可是，換了官也沒顯著改變，林鄭必須交代。