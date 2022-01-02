管理不善嘅國泰航空，多名機組人員違規帶疫入社區，首現本地感染Omicron變種病毒個案，第5波新冠疫情隨時爆發，未來兩星期及農曆新年前均高危！政府無能，防疫甩漏，卻沒有為自己後知後覺鞠躬致歉，而補鑊措施竟針對百姓，唔打針禁堂食唔畀入戲院睇戲等一大串！要言之，一次又一次懲罰市民！

林鄭日前回顧2021年工作，已表明本港疫苗接種率不理想，要喺2022年更加嚴厲地提升接種率，為社會提供保護屏障云云。然而，本報自上月19日起七度頭版報道國泰機組人員免檢安排，勢成第5波疫源，相關社論、專欄及報道更是不計其數，之不過，食衞局局長陳肇始再次賊過興兵，只將爆疫後果轉嫁市民，尤其未打針嘅一群，如此這般「寬己嚴人」，公平嗎？

從各年齡層看新冠疫苗接種率，80歲以上約為兩成，換言之，唔少長者對疫苗欠信心而卻步。呢個年紀，唔打好哋哋，若一打又面癱又心痛甚至大吉利是，倒不如順其自然。事實上，長者嘅憂慮並非無的放矢，本報尋日「正論」提出六大疑問，庸官若能給讀者一個合理交代，老朽亦會毫不猶豫，昂首挺胸去打第一針！

衞生署署長林文健表示，本港近三成人口仍未完成疫苗接種，疫苗覆蓋率缺口非常大，促市民盡快打針；又話香港可能處於發生第5波疫情嘅臨界點，星星之火可以燎原。阿哥，這「星星之火」唔係未打針嘅市民，更加唔關行動不便嘅長者事，佢哋有冇周圍走去播疫吖？長者至今反而都係受害者，尤其那些打針後過身而專家調查後永遠說「與接種疫苗無關」！依家搞到未打針嘅長者寸步難行，疫情來襲兇猛，庸官只顧谷針卻從不反省自己抗疫後知後覺，甩漏多多，認真豈有此理！