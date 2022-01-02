功夫茶：恐怖車禍打孖上　流年不利似撞邪

新一年開筆，本應「敬授民時」，點都應講幾句吉祥說話，譬如「喜見天時初轉泰」或者「幸逢人事又重新」之類；之不過，香港呢個「福地」，一個除夕夜卻禍不單行，兩宗嚴重車禍釀3死4傷，慘劇曲折離奇，恍如撞邪，令人難以釋懷。

先講新蒲崗跑車除夕夜傍晚失事嗰單。司機越線迎撼的士，繼而撞毀路牌及鐵欄剷上行人路，再掃低5名途人後猛撞地舖鐵閘才停下。23歲女途人當場爆頭慘死，六旬漢送院後亦不治，另一六旬婦人情況一度危殆。

呢，從網民拍攝嘅短片顯示，現場一片混亂，私家車安全氣袋彈出，男司機喺車內一臉茫然，便利店門口嘅貨物散落一地，有熱心市民和便利店職員上前查看傷者情況兼提供協助。其後，肇事姓吳25歲私家車司機報稱頭暈送院，情況穩定，佢涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕。警方因見司機狀態欠佳，一度懷疑有人曾經服食藥物及車內有違禁品，於是召警犬到場協助搜車。案件交由東九龍總區交通部意外調查組跟進。事件既然在調查中，功夫茶亦不便諸多猜度，不過，年晚整單釀成兩死一危嘅交通意外，當中有老有嫩，絕對令人悲催！

至於另一單血染除夕夜嘅車禍，則更令人覺得匪夷所思！當時一輛紅頂小巴由油麻地寧波街右轉入廣東道，車身意外撞倒一名姓梁77歲男途人，復將對方捲困車底。各位，車禍撞擊聲雖然驚動途人，卻未傳入小巴司機耳裏，佢懵然不覺繼續開車，附近市民喝止不及，目送小巴拖行事主絕塵而去，回神後慌忙報警。警方根據目擊者提供嘅車牌全速搜索，終於喺出事地點約16公里外，荃灣青山公路深井段碧堤半島對開覓得車蹤，惟事主被抬出時已體無完膚，明顯死亡！

據悉，事主驟然從近車頭位置嘅隱蔽處掉落路面，涉事小巴事發時幾乎滿座，有論者覺得涉案紅色小巴並非專線小巴，沿途會有上落客，竟無一人察覺；同時，如果車底捲入傷者，小巴行駛期間會搖晃不定，司機理應下車檢查吓乜事發生！又建議司機行車時，應將車窗開一條小縫，即使不幸遇上意外，亦能察覺周遭環境聲音，及時發現事故！

唉！事後孔明講乜都得，功夫茶倒覺得除夕夜先來個恐怖車禍打孖上，一單比一單更離奇！計功夫茶話，香港根本係撞邪！好多嘢並非常理可以解釋。依家政府施政無能，正一「田螺唔知自身曲」，自己做錯事從不肯低頭認衰，反而一味懲罰市民，香港邊會有運行吖？流年不利，妖由人興，天眼唔開，睇怕仲有排撞邪有排衰！