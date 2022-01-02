世界視線：桑德斯放下狠話　民主黨恐陷分裂

Omicron變種病毒令美國疫情失控，總統拜登的民望直線下挫。他日前在社交網貼出去年總結時，稱政府成功增加工作職位、降低失業率，及帶來40年來最快的經濟增長。惟網民對此冷嘲熱諷，不少更稱「沒有人會再選你當總統了」。更令拜登頭痛的是，民主黨參議員桑德斯正式向黨內建制派開火，或意味着民主黨正式步向分裂。

桑德斯上周四在社交網發表了一篇極具象徵意義、但主流媒體未有報道的貼文。他寫道：「對統治階級來說，貪婪是一種信仰。為了擁有更多及更多，他們會削減工人的福利甚至安全。我想告訴統治階級，你不可能擁有一切，勞工階級正在反擊。」桑德斯之所以如此憤怒，矛頭相信是直指倒戈阻撓終極《重建美好未來法案》（下簡稱《法案》）通過的民主黨西維珍尼亞州參議員曼希。

《法案》涵蓋針對教育、兒童營養補助、擴大醫保、潔淨能源及氣候變化的預算。來自煤炭大州西維珍尼亞的曼希，當然不希望米飯班主的生意受影響，因此不但反對法案中的醫療及教育領域，亦對當中最重要的綠色能源政策說「不」。此外，民主黨內建制保守派也對《法案》中要求就億萬富豪稅立法表示質疑，令白宮大為頭痛。

《法案》是拜登的施政重點之一，也是他對桑德斯的許諾。2020年大選期間，桑德斯費盡九牛二虎之力說服左派投票拜登，可是拜登上台後答允他們的東西一樣也沒做到。隨着《法案》大有機會胎死腹中，桑德斯高調放下狠話，可預見民主黨左派和建制派的合作勢必進入低潮，自由派和左派也會逐漸分道揚鑣。

最新民調顯示，桑德斯是唯一淨支持率為正數的民主黨人。民主黨欲改變不斷在關鍵選民中失血的情況，桑德斯相比拜登或許是較佳人選。但在民主、共和兩黨皆已蛻變為金權政治下富人階級代理人的背景下，桑德斯根本難以代表民主黨出選總統。結果以桑德斯為首的民主黨左派恐怕只會和建制派分裂，那麼民主黨恐怕難以在年輕人中撈到多少選票，屆時坐收漁利的，將會是共和黨和虎視眈眈的前總統特朗普。