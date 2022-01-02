2021年是香港「一國兩制」進入新征程的分水嶺。這一年香港貫徹落實《港區國安法》，對於一切宣獨和違法的惡勢力，執法部門做到有法必依、執法必嚴、違法必究，不會再如以往的投鼠忌器、姑息養奸。近一年半以來，港獨黑暴勢力潰不成軍，基本上已難成氣候，美英等外部勢力看清楚中國政府的強硬立場，也漸漸少打香港牌，但香港的問題其實只解決了一半，還要看政府治理能力的提升，才能實現良政善治的目標。

香港雖然只是國家轄下的一個特別行政區，卻擁有高度自治權。然而，由於香港一直崇尚自由主義，強調小政府、大市場，加上一些人迷信西方的民主理論，把民主和國家能力對立起來，所以在增強民主成分的同時，不斷地削弱政府應有的治理能力，導致政府施政一事無成。在完善選舉制度後，我們或許已告別對抗式政治，相信立法會也不會再出現無天無日的拉布。完善政制除了杜絕並非真心效忠國家和香港的人渾水摸魚進入政治體制，新選制也很大程度上消減了民粹主義譁眾取寵的政治作風，候選人集中於闡釋政綱，比併個人能力和理念。

筆者想用王紹光教授提出的「國家能力」理論框架去分析香港的治理問題。根據這個理論，國家能力主要有8項，就是強制能力、吸取能力、濡化能力、監管能力、統合能力、再分配能力、吸納能力、整合能力。在這8項能力當中，筆者認為要特別加強當中幾項，首先是濡化能力，即是強化國家認同感的能力。這一直都是港府最弱的環節，沒有國家認同感，社會就沒有凝聚力，因此教育制度必須改革，傳媒生態需要改善，透過日積月累的潛移默化，令市民全面學懂歷史和國情，建構命運共同體的國民身份觀念，糾正所謂香港特色與國家認同的偽命題。

其次是再分配能力，眾所周知，香港貧富懸殊問題嚴重，政府過度依賴自由市場，縱容壟斷資本巧取豪奪，令香港社會的初次分配不均、二次分配效果有限。政府應加強市場調節功能，透過具體有力的新產業政策促進多元經濟，創造優質就業、稅制改革等，提升基層和夾心階層的收入，擴大中產佔總體人口的比例，縮窄貧富懸殊，令普羅大眾在經濟發展中有獲得感、幸福感，從根源上解決社會矛盾。

最後一點是整合能力，所有政策得以成功落實，都需要動員社會上的人力物力支持配合，政府要加強連結民間基層、工商專業界別和學術界別等不同領域，多做團結溝通工作，發揚內地近年推動的「全過程人民民主」，形成良性互動關係，將社會統合成一個強大的力量，攻克各種困難。

踏入2022年，世界疫情仍未解決，揭示很多國家治理能力不足，基本已打破西方式的民主制度迷信，中國作為全球唯一能控制疫情的大國，當中的成功經驗，香港社會真的要認真地好好補上一課。