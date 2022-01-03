世界視線：戰爭危機變賭局　俄烏鬥膽大決勝

俄羅斯大軍集結西部邊境，與鄰國烏克蘭劍拔弩張。俄總統普京及烏總統澤連斯基猶如對賭的賭徒，雖然籌碼不多，但不斷加大賭注，透過虛張聲勢逼對方膽怯離場。普京利用戰爭危機阻止烏國加入北約，烏克蘭則渲染俄國威脅以獲得美國的集體防衞承諾。最終誰人勝出，視乎何者的膽量較大。

烏克蘭首都基輔與俄羅斯首都莫斯科，直線距離只有800多公里。倘烏國加入北約，莫斯科將門戶洞開，直接受到北約軍事威脅。普京營造出戰爭氣氛，下令大軍向烏克蘭壓境。俄羅斯7年多前吞併克里米亞半島，吞下美國制裁苦果後經濟持續不景，再次用兵將大傷元氣，故普京不會輕啟戰端，而是透過軍事壓力爭取外交談判。兩者相輔相成，以軍力爭取有利談判形勢，令烏國覺得芒刺在背，最終迫使基輔放棄加入北約。

另一邊廂，澤連斯基深明烏克蘭難以匹敵俄羅斯，遂向美國求援，並下令女性重新登記兵役，以數十萬女性補充戰鬥人員數目，刻畫出一個舉國迎敵的悲壯氣氛，同時向普京展示烏克蘭人的不屈意志，讓對方明白到即使俄國最終獲勝，亦是損失慘重，得不償失。澤氏透過放大俄羅斯對烏克蘭的野心，爭取國際社會同情及援助，如意算盤是加入北約，獲得美國的防衞承諾。

既然普京及澤連斯基都有明確目標，戰爭危機可能不會在短期內結束，雙方會本着「狹路相逢勇者勝」的信念持續糾纏。普京最近更加大賭注，授意盟友白羅斯總統盧卡申科修改憲法，放棄無核化條款，為俄羅斯在境內部署核武開方便之門。普京各種舉動無非是嚇唬澤連斯基及背後的北約，令後者誤判戰爭即將爆發而收手。相信澤氏亦會見招拆招，繼續對賭下去。

冷戰隨蘇聯解體而結束，北約東擴亦如影隨形。過往的蘇聯衞星國或加盟共和國，紛紛在30年間轉換門庭。高加索山脈天險失去後，烏克蘭成為俄羅斯最後一道緩衝屏障，因此普京不會容忍北約兵臨莫斯科城下。烏克蘭在上一次戰爭喪師失地，澤氏明白到不倚靠外援，難以獨自抵抗俄羅斯的蠶食，他與普京遂上演一場豪賭大賽。