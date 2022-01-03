正論：變種病毒已入侵　官僚勿自欺欺人

二零二二，生存不易，新年壞消息接二連三，免檢疫國泰機組人員違規外出，在社區傳播Omicron變種病毒，人人自危，特區官員一邊藉疫情變數，把握「大好時機」來催谷打針，一邊卻又懶理病毒殺入社區，截至昨日，向外公布還是「本地清零」沒有斷纜，可說自欺欺人到了極致。

國泰航空44歲空少在豁免檢疫期間違規外出，與家人在又一城的食肆「望月樓」聚餐，不但家人染疫，而同場的50歲女食客，一名地盤工人亦確診，在場二百食客統統須送檢，包括密切接觸者，地盤工妻子初步確診，望月樓群組增至最少5人。然而這些個案料被列作與輸入相關個案，即是官方數字上，仍然是沒有出現本地源頭不明個案，官方對這個「零」字自我感覺良好，但聰明的香港人又豈會這樣容易被蒙混過去？

食物及衞生局局長陳肇始近日不斷把「動態清零」掛在嘴邊，這個技術字眼相信不少市民一頭霧水，根據國家衞健委專家的講法，動態清零不是追求「零感染」，亦承認內地未有能力完全避免一宗本土病例，但當發現有本土病例出現的時候，就要快速撲滅疫情。換句話說，動態清零不是躺平，不是任由疫情發展，而是控制及切斷它。這個目標有積極意義，但橘越淮而為枳，來到港官手上，就變了味道，變成名義上清零，官員向外交差的「成績表」！

醜婦終須見家翁，陳肇始最近頻現身記者會，之前被傳出斥資1,780萬元，在疫市買樓，需要繳付高達15%的辣招稅，抗疫兵兇戰危之時，還有時間研究，作出如此巨大投資，陳局長有這樣大決心，難道對疫情極有信心，但試問她哪來的信心？Omicron傳播力強，廢多種疫苗武功，昨日她終於承認疫情已達爆發的臨界點，正在追蹤望月樓相關時段食客，需要利用信用卡消費資料，換句話說，政府力谷的「安心出行」程式，未能發揮堵塞擴散的功能，又怎教市民真正安心出行？

說來說去，沒有鬼死不了人，沒有國泰航空免檢，就沒有如此多輸入個案，政府堅持機組人員免檢措施，對國泰仁慈，即是對市民殘忍，還要趁機谷針，政府表明將於農曆新年前擴大疫苗氣泡安排至所有食肆及表列處所，按推算應該是1月20日左右實行，上年除夕有關措施公布後，元旦及昨日接種俱逾7,000人，連破去年11月30日以來的新高，比之前急升三至四成，預計將會持續高企，這當然是意料中事，連餐廳也不能進入，與古代的「賤民」分別大嗎？

去年底萬眾期待的通關已經無望，看來春節前也難有奇迹出現，去年2月開打疫苗，相信搶先打針的市民很多都憧憬可以盡快通關，差不多一年過去，體內抗體消去了七七八八，將要打第3針，不排除今年內打第4針，會不會打了4針都不能通關？只要繼續縱容國泰，機員帶疫出入社區，通關等到下年也不出奇。