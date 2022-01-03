功夫茶：唔畀車撞就被斬　死路一條點樣揀

「知否世事常變，變幻原是永恒。」一代歌王羅文名曲《家變》，港人依家聽番，可能百般滋味在心頭。香港早排仲順風順水、欣欣向榮，港人無不期盼新嘅一年有一番新氣象，一吐近幾年嘅烏氣。點知臨近政府換屆，竟怪事連連，先係疫情再起，港府趁勢谷針；再來連環恐怖車禍，市民慘死街頭；尋日喺九龍城鬧市，仲有刀客街頭隨機傷人兼縱火。本港命途多舛，係突然撞邪，定係「事出反常必有妖」呢？

剛過去嘅聖誕節，能夠普天同慶，實在來之不易！近兩年嚟，本港先有黑暴禍港、戰火連天，再有疫情來襲、病毒橫行；好唔容易先盼來《港區國安法》實施，本港疫情又逐漸緩和，出街唔使再提心吊膽，市民當然要趁假期周圍玩吓，重新享受繁榮安定；就算要掃「安心出行」兼夾戴口罩，多少有啲唔方便，港人都義無反顧。點估到繁榮背後，竟然危機四伏；去茶樓享受天倫，隔籬枱就有國泰機組人員播毒，結果由又一城飲到去竹篙灣；大街大巷夠安全啦啩，又有私家車同小巴橫衝直撞，唔上車都要由油麻地拖到深井，可憐無辜市民逃得過天災，避不了人禍。

本港除夕日衰事不斷，港人就梗係想大聲倒數，嚟個「送舊迎新」沖喜沖喜啦。喂！假期都去到尾聲，市民一早收拾心情準備返工，唔舞龍舞獅咪算，竟然有人擸刀喺街頭亂舞，仲要用酒精消毒液周圍縱火，好彩警方最終都將佢制服，但已經有4位市民無緣無故蒙受血光之災。厄運接踵而來，「當黑」似乎已經唔能夠解釋，坊間常說「3個巧合加埋就係必然」，唔通香港命數難逃？

香港呢幾日已經回暖，但咁多「巧合」出現，仿似空穴來風，功夫茶隱約感受到一股駭人寒意。睇番政治大氣候，香港雖然由亂及治，但政府換屆在即，平添不穩定因素，唔排除有「妖孽」趁機作祟，營造恐怖氛圍。所謂「明槍易擋，暗箭難防」，香港縱有國安法，搞亂只須舞刀客；有心想搞事嘅，求其搵條友出嚟舞刀弄劍經已夠嚇人，就算被拉，開番把「保護傘」，順便賴吓有病同吸毒，是但坐幾年監又出得番嚟。呢，看官們仲記唔記得，早排咪又有「雙刀怪漢」喺荃灣現身，嗰陣仲話亂世多「妖孽」，難道家吓有「妖孽」想造亂世？如果係咁，恐怕舞刀客只會陸續有來。

禍兮福所倚，福兮禍所伏！東方傳媒機構一再善意提醒港府要居安思危、居安思危！咁重要嘅事，功夫茶又點止講咗3次，奈何港府左耳入右耳出。眼見通關不成，出街行吓都只有「死路一條」，「直通陰間」；加上虎年將至，政治老虎又提前出籠，嘯聲四起，本港當然人心惶惶，難怪唔少港人索性走夾唔抖，直接移民！香港人，都係要自求多福，隨時今日又爆大鑊啦！