孫女在中學要做公民與社會發展科的功課，在網上搜查資料，卻盡是一面倒的說法，把香港的動亂說是民主，把《港區國安法》和審判暴動者說是民主人士為民主犧牲，也多是批評中國，批評中國不守《中英聯合聲明》，破壞「一國兩制」。她很不滿意，可是網上便滿是這樣的假新聞和歪曲的政治言論。她問我為甚麼沒有更為客觀理性的敍述、分析和討論。

中央出手，用國安法來鎮壓港獨和反中亂港者，政治上可恢復香港的穩定，使動亂不再，作反的政治攻擊在媒體上和香港的網絡上再不敢干冒法紀的風險來製造言論。可是，在海外網絡和媒體，中國政府不能管，依然充塞各種歪曲、詆毀、造謠的說法，其中不少是外國政府、機構和社會名流、有識之士所發表。有不同意見者，卻佔少數，也往往被掩蓋和邊緣化。

特區政府改變了原來中學變質為政治宣傳的通識科，用公民與社會發展科替代。可是，學生與教師要找教學資料、補充教材乃至其他參考文獻，除了官方的一套外，選擇極有限。而官方的一套便是鋪陳制度，堆塞一些大道理，沒有例子，沒有內外古今經驗來作引證和比較，變成政府介紹政制的宣傳文章。教師不懂得教，學生不能理解，便是生硬地讓學生背誦。教育的目的失去，教師與學生不能被政府提供的資料說服，他們的思想便容易被網上多樣化的假新聞和偏頗分析所佔領，即使如我的孫女感覺不滿，卻無從找出可與之分辨抗衡的事實陳述、分析和其他參考的事例、理論。

這樣的情況不改變的話，怎可扭轉美國等外國勢力在香港幾十年教育洗腦的影響呢？單只禁制、單作官方宣傳，絕不足夠。更恰當的方法，應該是政府支持民間，把香港顏色革命整個過程紀錄和分析出來，把公開或未公開的各方面的事實羅列出來，作為鐵證來指出動亂背後的種種陰謀造作，動亂過程裏的種種事實，也包括在法庭審判揭露出來的各種罪行，其前因後果和港獨各種關連的言論，後者更應認真地加以批判反駁。

顏色革命不單止是政治衝突，更重要的是訊息和話語權的鬥爭。此中需要智力投入，要說服與感動人心，這樣的工程才可把政治法律的決戰成果鞏固起來，植於民心。反修例動亂的顏色革命需要一個全面深入的研究，剖析事實，公布於世。