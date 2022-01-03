現任行政長官會否連任？7月1日會否有新特首上任？今年3月的特首選舉後自有分曉。

香港回歸後的首任特首，做滿5年任期後，根據特首可做兩屆10年的規定，只要選舉委員會選他、中央任命，即可連任。當時的情況是，他頗有倦勤之意，但在中央眼裏，他是不二人選，故支持他連任。於是，在沒有競爭對手下，他「自動當選」。然而，那個時候的香港反對派已頗成氣候，沒過多久發生「反23條立法」事件，而且反對派大勝。這位特首做不下去了，在中央要求「查找不足」下「腳痛」辭職，首任特首未能做滿兩屆。

首任特首留下的第二屆特首任期，由次任特首接棒，他是僅次於港英餘孽大首領陳方安生的「二號人物」，他們都是政務官出身，同門師姐弟。不過，陳方安生因為回歸後公開與特首對着幹，和末代港督彭定康繼續勾連，野心畢露，她早就自斷了「特首之路」，一向「精仔醒目」的次任特首趁機而上。然而，他骨子裏是個甚麼東西，大家都知，他能當特首，是「一國兩制、港人治港」的大敗筆、大失誤。這個敗筆和失誤竟又「跨屆」，讓他「連任」，當了「一屆半」特首，最後因官非問題一度收押。

之後是「專業人士」當特首。很快，在反中亂港勢力的發動下，香港爆發了「反國教」以及「佔領中環」行動，比當年的「反23條立法」兇猛不知多少。特別是「佔中」，已開始使用暴力衝擊手法，破壞香港各方面的秩序，出現暴亂苗頭。「佔中」拖了79天，被警方和平清場，政府處理此事件受到中央認可。然而，他在即將參選連任的前夕，突然以「家庭理由」離場，這就「益咗」現任特首。

只是，現任特首4年半以來的表現，特別是處理反修例黑暴的表現究竟如何，輿情怎麼看並不重要，重要的是中央怎麼看，這決定了她能否連任。