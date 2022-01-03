近年來美國不斷渲染中國軍事威脅，真真假假，虛虛實實，外人無從判斷，唯一可以肯定的是，隨着中國整體國力及科技水平大幅提升，軍事實力自然水漲船高。有中國軍事專家斷言，在1,000海里範圍內，美國打不贏中國。聽起來似乎有點狂，其實不是狂，當今中國確實有能力捍衞國家主權和領土完整，尤其是在自己家門口，中國軍隊有十足把握抗拒任何侵略者。

這不是吹牛。正如軍事專家指出：首先中國電子對抗實力比任何國家都要強，而在現代化戰爭中，電子對抗是極其重要的一環；其次中國的中程和中遠程常規導彈居於全球領先地位，高超音速導彈領域也比美國先進；最重要的是，中國經濟比美國更實在、更有耐力，雖然美國仍是全球第一經濟體，但主要靠金融支撐，華而不實，一場新冠肺炎疫情就傷筋動骨，如果爆發大規模軍事戰爭，對其經濟的打擊更是無法想像。

美國顯然也有自知之明，所以對華政策始終把握一定分寸，不管如何打壓或圍堵，都不敢直接挑起軍事衝突。美國軍方高層曾多次表態不想與中國開戰，參謀長聯席會議主席米利甚至曾在特朗普任內最後數月，冒着「通敵」風險兩度秘密致電中國軍方，保證不會向中國開戰，可見美國軍方還是比較清醒和理智的，而這種清醒和理智正是來自對中國軍事實力的了解。

特別是在台灣問題上，美國只是將其當作遏華棋子，並通過出售軍火收取保護費，從來沒有派兵協防台灣的念頭。相反，一旦大陸對台動武，老美也許逃得比誰都快，正如他們從阿富汗狼狽逃竄一樣。只有台灣當局才會如此天真，以為美國大兵將替他們賣命。蔡英文日前在元旦講話中，還大言不慚地警告大陸不要誤判形勢，更要防止內部軍事冒進主義的擴張云云。其實，誤判形勢的恰恰是蔡英文之流，他們挾洋自重，倚美謀獨，既高估了台灣的能力，更低估了大陸實現統一的決心，最終只會自取滅亡。

中國國務委員兼外交部部長王毅日前一番話頗耐人尋味：只要中俄兩個大國肩並肩站在一起、背靠背深化協作，國際秩序就亂不了，世界公理就倒不了，霸權主義就贏不了。這意味着中俄關係密不可分，美國單獨對付任何一國都不容易取勝，同時對付兩國更是力不從心，只能加速霸權衰落。