Omicron變種病毒繼續在社區擴散，再有望月樓食客受感染，國泰航空同港府認真好帶挈！國泰高層只是假惺惺地向公眾致歉，見眾怒難犯即炒人了事；港府更是將個波大腳踢給國泰便算，雙方均希望利用港人善忘的特性蒙混過關。不管怎麼說，病毒已在社區散開，中港通關再次泡湯，港府猶一味逼市民打針。這個虎年，連一家人齊齊整整上館子吃個團年飯也不容易。

別說未打針不准你踏入食肆半步，打了針以為就有餐安樂茶飯嗎？那是太傻太天真。君不見，一個播毒禍首在望月樓開餐，不僅將病毒傳染給家人、地盤工夫婦及一名女食客，甚至整個餐廳內的200名食客也要一併送入竹篙灣坐21日疫監。可見打了針以為有安樂飯食已是妄想，一旦食完飯同場有人中招，隨時整個農曆新年都要在「集中營」度過，嗚呼哀哉！

這個虎年邊度都唔使去，香港人苦過弟弟！最慘是那些盼通關盼了兩年的中港家庭，以為終有眉目可回鄉與親人團聚，結果又是一場空。現在一班港府專家又跳出來添煩添亂，不僅明言打一針唔夠，過完年要打第二針才可堂食，他們更一直沒有放棄「與病毒共存」信念，港府更是樂見其成，趁勢推出「疫苗護照」配合。

不是有位專家說過，中港一旦通關會有50萬人染疫嗎？可說到與國際通關，他又認為香港要倣效新加坡，咬實牙關開放邊境與疫共存，不打針者「對唔住，物競天擇，你係要過身」，直認屆時染疫和死亡人數必會大幅飆升。以美國每日確診突破50萬宗、英國20萬宗、新加坡數千宗觀之，香港50萬人確診不是夢！上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。很明顯，香港現正陷入末世瘋狂，香港人，自求多福吧！