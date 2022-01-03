近年，部分西方政客常掛口邊說中國欺凌弱邦，活像一匹戰狼。如此調調兒，不懂的人聽到會被嚇死，懂的人會笑死。

要討論這個問題，或許可以由一個小故事講起。早前，我家長輩介紹一位朋友給筆者認識，她是中國人，早年家族在南美洲的委內瑞拉經商致富，現已退休，居於香港西九龍區的頂級豪宅。大家見面，我從對方口中聽到不少有趣的南美風情，飯後長輩囑咐我，即使不順路也一定要送對方回家，一直送到大廈管理處才好離開，因為這位朋友怕黑云云。我看看手錶，才晚上8、9時，心想鬧市豪宅區，會有甚麼好怕的？

送朋友回家的途中，對方終於娓娓道出原委，她說從委內瑞拉回來之後，便患上驚恐症。因為她在當地做生意的10年期間，全家被洗劫了3次，即使由大別墅搬到有專用電梯的豪宅大樓居住，一樣是避不了，住到哪裏就被劫到哪裏，當地華人很多都有類似的經歷。她因此而被嚇破了膽，後來決定結束生意，返回香港居住。

我問：「當地的外來人之中，華人特別容易成為劫掠對象嗎？」朋友答：「是的，除了因為中國人較富有之外，我們的性格一般較息事寧人。假如被劫的是韓國家庭，韓國男子就算打不過人家，也會放手一搏，華人卻大多不會，所以賊人認準了咱們是最好下手的一群。」這個例子正好告訴你，就算是遠在委內瑞拉，當地人也深知中國人的個性懦弱可欺，像極了兔子與羔羊。如今一眾西方政客卻顛倒是非，肆意「指兔為狼」，硬說中國政府在四出欺侮鄰邦。

奇則奇在，這個年頭如此謊言竟然也會有人信，當中還包括不少香港「黃人」，你說荒謬不荒謬？