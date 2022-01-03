香港日前一日內發生兩宗駭人車禍，包括一輛紅Van在油麻地撞倒一名年近八旬途人，肇事司機不但未察覺，更將被捲入車底的傷者拖行16公里，駛至深井才被警方截停，情節令人毛骨悚然。另外，一輛私家車在新蒲崗失控掃毀路邊鐵欄再剷上行人路，多名途人走避不及被撞倒，造成至少2死4傷。不幸的車禍或許各有各的不幸，但追本溯源，終究與駕駛者欠缺正確駕駛態度脫不了關係。

試問駕駛者要有多鹵莽，才會駕着車輛撞到人再捲進車底，路上途人已然示意，行車亦總有不尋常之處，但他還是照樣沒有察覺，要不是警方在深井將他截停，他大有本事將車駛到屯門，這種人平日的駕駛態度已不問可知。

至於新蒲崗車禍，據報不但有人逆線行車，從車cam片段更顯示車速極快，這種存有不良駕駛態度的司機，根本是城市中的計時炸彈。

本地不少司機駕駛態度有問題乃鐵一般的事實，數年前一項道路安全調查顯示，雖然有多達96%的受訪駕駛者認為自己是負責任的駕駛人士，但有七成受訪者曾於駕駛時沒有使用免提裝置來講電話，有近三成更在駕車時用智能手機或平板電腦上網，甚至「煲劇」。試問一旦出現突發情況，司機如何從百忙之中抽空應付？何況坊間總有班人自以為車神，「望到尾燈當你贏」、「想快？唔煞車就快嘞」，香港人多車多，有這班「劈住去」之人，又怎會沒有車下亡魂？

根據警方統計數字，去年1至9月，涉及危險駕駛（包括引致有人死亡的案件）共750宗，平均每月逾83宗。2020年全年涉及危險駕駛的檢控數字為978宗，比2019年上升一成，平均每月81.5宗。社會若不正視危駕歪風，駭人聽聞的車禍肯定陸續有來。