昨日談到林鄭的房策新四招其實全屬花招，當中調低居屋售價及容許公屋申請人購買綠置居貨尾，均無助市民加快上車或上樓。今日談第三招即收緊居屋及綠置居單位的轉售限制，以圖壓抑該等資助出售房屋的炒賣情況。

政府建議把用原價將單位賣予房委會的限期，由現時的兩年延長至5年，向政府補地價後再於自由市場出售的限期，則由10年延長至15年。換言之，在買入後第5年至第15年之間，居屋及綠置居業主仍可透過「白居二」等方式，在豁免補地價下將單位轉售予合資格的綠表及白表人士。

首先，香港樓價近年長升不跌，除非本身家庭或經濟狀況出現劇變，例如有人離世或長期失業，否則願以原價出售單位的居屋及綠置居業主肯定極少。若業主在限期過後願向政府補足地價賣樓，雖然會令整體公營房屋單位數目減少，但至少補地價與轉售價都是按市場原則釐定，不涉及雙重福利問題。

最大問題在於免補地價將單位轉售，按理買賣雙方都會將未來需要補價的因素，計算在轉售價之內，但實際上由於一手居屋供應有限，等候上車的綠白表人士則眾多，加上大部分新買家若非買來自住，就是存心作進一步炒賣圖利，不會多想在許多年後才出現的補價問題，導致許多未補價的居屋和租置公屋單位，尤其是一些位處市區，區內中短期都不會有其他資助房屋供應的老牌屋苑和屋邨，出現了大量貼近私樓的天價成交，令相關業主獲利甚豐，有違資助房屋政策的原意。

要杜絕資助房屋炒賣及避免單位數量流失，徹底方法是取消「白居二」，甚或連補價後轉售也禁止，改為只能將單位以合理價格賣給政府，然後按既定機制分配給有需要的市民，真正做到「房住不炒」。