2022年，諧音「易拎易易」，本是好兆頭的好時年。可是，特區政府外防輸入、內防擴散的防疫抗疫措施，總是臨門一腳「撻Q」，持續70多天的本地「清零」斷纜。香港抗疫久守之下，又被變種病毒Omicron輕易攻破，入侵易易易，悲否？

雖然自元旦起，政府實施新的防疫措施，即要求所有機組人員於元旦凌晨開始，入境後須在指定酒店隔離7天，以及將在春節前擴大「疫苗氣泡」覆蓋範圍，規定所有進入食肆及戲院等場所的市民，必須已注射一針疫苗，而所有有關場所的工作人員，更須在指定日期前完成接種。這兩項防疫措施毫不新奇，新奇在於姍姍來遲。

綜觀本屆政府的施政策略，總是欺軟怕硬，前怕虎後怕狼；總是想做「好人」，總是怕得罪人，結果綏靖主義盛行。對付反中亂港勢力如此，應付黑暴如此，面對新冠肺炎世紀疫情也如此，就是缺乏承擔和勇氣。例如，上述的抗疫新招，澳門早已推行，並且更嚴格，已同內地全國的防控疫情同步睇齊，所以很早便全澳清零，與內地通關，經濟迅速復甦，香港卻斯人獨憔悴！

其實，強硬有力的防疫手段，如強制注射疫苗、疫苗通行證、疫苗氣泡等，已在境外多國推行，新加坡去年更宣布沒注射疫苗而染疫者，須自行支付全部醫治費用，便是實行鐵腕措施向人民負責，對那些連自己健康也不負責的人，不用客氣。可是，香港特區政府對國泰航空公然違規，只是特首「召見」斥責，連檢控也不敢做，真是豈有此理！擺明大細超，如何服眾？請林鄭學澳門政府防疫鐵腕政策吧！現在每天數以千計的港人逼爆口岸北上，是用腳投票，不信港府可短期內實現兩地通關。