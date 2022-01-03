一年伊始，老朽原本懷着輕鬆心情，想喺元旦驅車上大帽山迎接晨光第一線，誰知「一年伊始，全城谷針」，踏入新一年，呢個防疫甩甩漏漏嘅無能政府，向全港逾700萬市民送出嘅大禮，天啊，竟然係「疫苗氣泡」！

一見食衞局局長陳肇始出現，老朽個心當堂離一離，皆因知道唔慌有好嘢！果然，農曆新年前，市民進入包括食肆、戲院、體育館等處所，須最少接種一劑新冠疫苗，變相令尚未接種疫苗嘅283萬市民禁足或被谷針。還有不足一個月就係農曆年初一，即係話今個月中就要打第一針，因為根據美國疾病控制及預防中心指出，不論打邊種疫苗，都會在接種最後一劑兩周之後開始作用，屆時才算完成疫苗施打；若然閣下接種嘅疫苗只需打一劑，人體都係要兩周時間才能建立夠強嘅免疫反應。老朽心諗，如果不打針，農曆新年邊度都唔使去！

唉！老朽吾道一以貫之，都係堅持不打針，好驚呢個年紀先嚟面癱，阿哥，你叫我點見人吖？依家還可以輕鬆讀書寫字，笑看天下，唔飲茶唔去打乒乓波，冇所謂啦！

之不過，政府谷針勢兇如虎，「為難長者心太狠」，剛谷第一針，政府專家又開腔：農曆新年後可能要收緊「疫苗氣泡」措施至「須接種兩針」，並且強調如Omicron喺社區爆發，本港防疫措施須再「加碼」，進入街市和公園都要接種疫苗！

阿哥，呢個政府還想讓長者活嗎？老朽懷着悲憤莫名心情，忠告政府不如叫冇打針嘅老人家「閉關」，家中冇人照顧者，索性全部車去荒山野嶺或無人孤島，學《楢山節考》咁，老人家一到70歲，就要由兒子孭到村後長年積雪嘅深山等死！政府藉谷針一次過狠狠地解決安老扶貧問題，乾手淨腳！