童年，應該是人生中最單純、最快樂的一段歲月，但香港的虐兒慘劇接連未息，特別是仍在引爆的「童樂居」事件，最後守護者淪為最大施虐者，凸顯了由監管機構到前線人員的「一條龍」式避事失職，無論是機構的內部監管和政府的制度性監管，似都形同虛設，更令部分不幸兒童承受「二次傷害」。事件曝光，主管官員和服務機構除了「例牌」的震怒心痛和修例究責，還有何對策？

香港保護兒童會是有近百年歷史、年獲8,800萬元公帑資助的法定機構，旨在「追求卓越的服務，倡導及維護兒童的安全、健康和快樂」，其中的「童樂居」主要負責照顧棄嬰、孤兒，或是經法庭轉介的長期顛沛流離、原生家庭問題複雜、缺乏父母照顧的嬰幼兒，向被視為不幸兒童的「最後守護者」。

可惜，一切恐怕是假象，該院舍內的嬰幼兒中，竟有約兩成亦即最少20人曾被職員施襲，包括被大力扯頭髮、拍頭、掌摑，甚至被拋落地，涉案職員佔院舍前線幼兒工作人員逾一成，反映情況絕非偶發孤例，而是長期被包庇掩蔽的「人間地獄」。大家不禁要問，惹人憐愛的嬰幼兒尚且如此，對長者、殘障、失智、精神病患者的照顧又如何？監管是否已淪為橡皮圖章？問題何時及怎能根治？

第一，作為無助嬰幼兒的「最後支柱」，「童樂居」內竟有這麼多孩童受到照顧者的不善對待，涉案員工的比例又如此高，匪夷所思並在衝擊良知底線，主管官員和服務機構竟是不聞不問不知不管，未曾做好監護人和監管者的把關職責。要防止悲劇重演，當局的職責不能卸，要全面問責懲處，掌管院舍服務質素和跟進每一宗虐兒個案。

第二，與兒童服務相關的主管部門，分別有勞福局、社署、審計署和警方等，有各自的參與和監管職能，但虐兒事件頻仍，反映現有機制和程序標準未盡完善，有待當局完善補強。這絕不能再是小修小補、各自為戰，而應是能廣泛應用在不同照顧服務的營運機制，落實統一的獎懲機制，並以計分制設立不良院舍和服務員「黑名單」。

第三， 隨着虐兒個案頻生，保護兒童已成新顯學，各個機構分別發表與保護兒童有關的報告和建議，既涉修例亦有完善指引，卻浮現零碎化和「補鑊式」的情況，更予人賊過興兵的感覺。要發揮最大效果，就應制訂宏觀目標和前瞻視野，按全局觀和實效性去作出配套支援，確保監管和法規到位落實，維護保護兒童的效果。

第四，需強調，即使對施虐者嚴懲究責，但對於受虐兒童來說，卻是傷害早鑄成，除了探討立法細節以外，更應考慮事前預防及全過程式保護措施，當局因而應增加服務資源、加強專業培訓、提供守護兒童權利普及教育、設立全過程的督導巡查，以及對資助院舍進行衡工量值的審核等。