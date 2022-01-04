功夫茶：劏房新例有缺失　租客苦盼得個桔

本屆政府任期接近尾聲，眼見住屋問題仍未得到解決，港府立即變身趕功課嘅「Deadline fighter」，尋日宣布已委託機構成立6支區域服務隊，協助宣傳同推行喺本月22日起生效嘅劏房租管條例。之但係大家都知，交功課只係基本，做得好先有用；新條例缺失多多，其中民間團體最為關注嘅起始租金，並未納入當中，換言之業主漫天開價，租客都只能夠硬食。市民想要個橙，就得番個桔，最慘係下次修例都唔知幾時，租客啞忍捱貴租嘅情況，難言改變。

嗱，今屆政府表現如何，查實市民都有眼睇；簡單嚟講就係「踢一踢、郁一郁」，做啲又唔做啲，永冇滿分出現。以劏房租管條例嚟講，新條例要求業主同租客要簽訂列明雙方權責嘅租約，租約期間唔可以加租，而且劏房租期為2年，租客可獲優先續租，換言之租客得到「2+2」嘅租住權保障；同時，續租租金亦有規管，加幅上限為10%，同時禁止業主濫收水電費。客觀嚟講，新例的確一定程度保障咗業主同租客雙方嘅權益，尤其避免咗租客因業主瘋狂加租而被迫搬遷嘅情況，有利租客生活同工作穩定。

之不過新條例未有包括起始租金，衍生嘅問題就一大籮！最顯而易見嘅係，短期內劏房市場起始租金有機會大幅上升，特別係一啲交通方便，臨近市區或市區內嘅舊樓劏房，由於較為搶手，甚至可能出現天價。其次，就喺新例刊憲到生效嘅3個月「空窗期」間，業主為咗重新搵租客，調整起始租金，勢必瘋狂加租。事實上，葵涌劏房居民大聯盟已接獲劏房戶反映，慘遭業主大幅加租20%，足見租客未因新例受惠，經已受難，陷入走投無路嘅境地。接受加租，意味着固定開支大增，但選擇搬走，又未必搵到條件相若嘅劏房。

俗語有云︰「有頭髮，邊個想做瘌痢。」須知道，假如經濟能力許可，點會有市民願意租劏房呢？絕大部分嘅劏房戶都係低下階層，收入用於應付生活開支已經捉襟見肘，況且劏房租金絕不便宜，換轉喺其他國家或地區，金額足夠供樓。更何況，唔少劏房戶仲要係弱勢社群，諸如獨居長者等；港府既唔喺新例中監管起始租金，又唔對「空窗期」加租問題進行嚴格約束，擺出一副「何不食肉糜」嘅態度，唔通要逼到港人連劏房都住唔起，流落街頭先安樂？值得一提嘅係，假如市民未打疫苗，可能遲啲連瞓公園都成問題！

安居樂業係一般人嘅夢想，不過喺香港，已經漸漸變成幻想。買樓買唔起、劏房租唔起，何談安居？港府防疫不力，國泰機組人員喺社區周圍播毒，導致疫情重燃，好好哋做茶樓職員，都要被送入竹篙灣隔離，隨時要坐「疫監」過年，又何談樂業呢？