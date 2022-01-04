正論：新年加辣谷針令　百姓商家皆慘情

距離農曆新年還有不足一個月，不少家庭本來都應該開始訂酒樓食團年飯，但近日政府公布農曆新年之前擴大疫苗氣泡，要求最少打了一劑疫苗才可以進入食肆，令到市民大失預算，紛紛要求取消已訂的酒席，寧願到時買外賣算數，除了做成不便，還對酒樓生意造成重大打擊，谷一針動全身，政府出招之前，有沒有考慮食肆的困境？

機組人員染疫免檢，國泰空少違規到處走，在望月樓大肆播毒，無辜市民為此「埋單」，據傳擬在本月22日起擴大疫苗氣泡，進出食肆等18類處所至少要打一針新冠疫苗。飲食界擔心，未打針禁堂食會造成很大連鎖反應，生意額恐最少跌兩至三成，特別是如團年飯或開年飯，本來是歲晚一大收入來源，拉上補下，可以彌補之前淡季的生意，現在政府一聲令下，如意算盤打爛了，恐怕不只是一地碎片，而是一殼眼淚。

家有一老，如有一寶，團年飯開開心心，希望老幼同枱食飯，不惜腰間錢，幾千元一餐飯視作等閒，酒樓笑逐顏開，本來有消費有歡樂，市民商家皆大歡喜，可是谷針令一出，最受影響的原來是長者一族，本來是最需要疫苗保護的組別，但70至79歲組別打了第一針只有四成半，80歲以上接種率少於兩成，遠遠低於其他年齡組別的七成接種率，被禁堂食大有人在，既然家中「長老」不能出街食飯，全家都要遷就，打消酒樓團年念頭，是非常自然的事，酒樓只能怪政府偏偏選這個重要關口來谷針了。

加辣谷針令何時實行還未有確實日期，但已造成人心惶惶，人心虛怯，別有用心之人，乘機散播謠言，網上流傳指港府會推出各項嚴格的防疫措施，包括「全面封關」，及「6時後不能堂食」，不少市民都半信半疑，港府昨日特別發表聲明，澄清沒有計劃實施上述措施，譴責有人在網上和手機群組散布謠言，造成公眾恐慌，一定會嚴正執法。不法分子造成混亂當然要嚴懲，但若非過往官僚朝令夕改，例子歷歷在目，市民會輕易相信謠言嗎？

疫苗開打十多個月，有幾百萬人已經打了兩針，甚至準備打第3針，到了現在還未打針的，這份堅持，很多都有個人理由，香港是自由社會，為官者應該給予尊重，給予空間生活，政府表面上沒有強制打疫苗，卻透過公家私營機構配合，收窄未打針人士的活動空間，虧有些醫生專家竟然說當局收緊疫苗氣泡措施，令很多人進入公共場所要打第一針，是很好的誘因和鼓勵，想請問他讀了這麼多書，難道「誘因」是這樣解釋嗎？

猶抱琵琶半遮面，倒不如明刀明槍，政府谷針，無所不用其極，開始和強制執行分別不大，市民和商家敢怒不敢言，若果犧牲是有成果，那還算值得，可是大眾防疫的努力，卻輕易被幾個違規的國泰機員粉碎，你教市民這口氣如何能消？