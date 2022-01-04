世界視線：緬甸衝突漸升級　軍方外援或斷絕

在新一年即將來臨之際，緬甸國內武裝衝突出現惡化之勢。政府軍被指在東部克耶邦殺害35名婦孺在內的平民，並焚燒屍體。事後有國際人道救援組織證實，死者中包括兩名職員。美國其後呼籲國際社會對緬甸武器禁運，一方面切斷外援，另一方面削弱實力，讓各地揭竿而起的武裝組織推翻軍政府。

聯合國大會於去年6月通過沒有法律約束力的決議，籲對緬甸實施武器禁運，但權力較大的安理會沒有表決。今次事件為美國再次要求武器禁運提供一個好理由，因為攻擊平民及人道救援組織職員，違反人權和國際法。歐盟亦跟隨美國，支持禁運武器及實施進一步制裁。

雖然美國及歐盟早已不出售武器予緬甸，但後者仍可以向中國、俄羅斯、印度及以色列購買武器。其中，中俄是最大供應國，提供戰機、防空導彈、雷達及無人機等。自去年2月政變發生後，多個少數民族武裝組織趁機而起，與緬甸政府軍交戰。政府軍憑人數及裝備優勢處於上風，牢牢控制主要大城市，武裝組織只能在邊境活動。

雖然中俄不會在聯合國安理會同意對緬甸武器禁運，但相信美國會以侵犯人權為理由，揮舞制裁大棒，阻嚇參與緬甸軍售的企業，逐步減少緬甸的武器來源或零件供應。一旦成事，緬軍的優勢將逐步削減，有利武裝組織攻城略地，甚至推翻軍方政權。假如軍政府覆亡，並不代表緬甸回復穩定，屆時可能因各派利益分配不均而陷入內戰，重現割據分裂局面。

除了武器貿易外，中俄在緬甸還有其他利益。中國對緬甸的基礎設施作重大投資，包括石油和天然氣管道、水力發電大壩，以及用於軍事設備和消費品的稀土礦物開採。俄羅斯則重視緬甸的地緣價值，希望取得印度洋出海口。倘緬甸內戰爆發，勢影響中俄的利益，甚至灰飛煙滅。

對於美國而言，緬甸軍政府是中俄的代理人，負責保障兩國在境內的投資及利益。推翻緬甸軍政府便等於重新派牌，更可削弱或終結中俄的利益，因此支持緬甸影子政府及與軍政府為敵的武裝派系。緬甸衝突持續，平民始終是最大受害者，更會導致難民潮，影響區內鄰國。