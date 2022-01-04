雖然內地及香港媒體、網媒，乃至香港法庭審判眾多有關案件時，披露了不少反修例動亂以及整個顏色革命近10年過程的訊息、內幕，但不是每個人都仔細全部閱讀。社會接受的情況並不一致。而這眾多訊息之間還需要懂得連接才可看出脈絡聯繫，才可使讀者信服。這需要一些系統深入的分析、討論。不是感性的反應，或歌功頌德的宣傳。很可惜，平亂之後，卻少有理性、系統性的分析文章或著作。

香港社會的反港獨、反顏色革命還止於訴諸愛國感情，跟從中央政府的政策號召，反港獨的理念不清，對美國策動顏色革命的來龍去脈不知，連香港社會內為甚麼會出現幾十萬人的示威，數以萬計的人參與動亂的理由也少有考究，只是用粗糙的言語來批判。簡單的是非二分法，否定了便算。從此再不去找出因由，不作教訓的總結。這樣的態度、立場與方法，一如香港社會對待六四事件。差別只是對待六四是一面倒否定內地政府。今次卻是肯定內地，但仍然是少作反思。今次還有海外大量的反對言論與偽造的假新聞，香港社會在表面上全面肯定政府所為和中央指令底下，相信仍有不少異議，不服氣和不被說服的。在教育方面，也未必可以說服教師與學生，好好地教育與培育下一代。

一如六四，香港顏色革命這樣巨大和意義深重，影響廣遠的歷史事件，不能以為讓時間沖淡，歷史便將之忘記。在香港人心裏，烙刻的印象是不能抹殺洗掉。這個印象也會塑造社會幾代的思想取向，左右着今後的社會發展，其中當會妨礙着廣義的政治演變。

相對六四，香港顏色革命實在沒有要掩飾的理由，把美國等外部勢力的組織滲透策動，一一暴露出來，包括它們所利用的組織人物，可使社會 （不但香港也包括內地）了解美國等外部勢力在港顛覆的手段方法途徑。為甚麼它們會這麼容易，幾乎成功？是香港制度有問題？是國家對香港的政策有所失誤？是香港社會文化有缺陷？在剖析中，可以帶來深刻的反思，在反思裏找出修理香港缺陷的方法。這個過程不單止是披露真相，教育社會，尤其是下一代，更是香港重新出發的認知基礎。反思顏色革命的演變，香港便可避免重蹈覆轍，可輕裝上陣，帶着知識與信心，把香港重新建設。

民要知之，才可由之！