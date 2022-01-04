要落實中央全面管治權、實施《港區國安法》、「一國兩制」不走樣、不變形，那就要「愛國者治港」必須在行政、立法、司法、教育領域等全覆蓋。然而延續了20多年的情況是，「愛國者治港」在司法領域的狀況最差，可以說完全不能進入角色。

多年來，香港司法領域中有人不僅為反中亂港勢力撐起保護傘，而且利用一切機會千方百計打擊愛國者。這個問題不解決，中央全面管治權就會受挫、《港區國安法》就會受挫、「一國兩制」就會走樣變形，司法領域不管甚麼時代、甚麼地方都是管治機器的刀把子，掌握在誰的手裏至關重要。然而直到今天，中央全面管治權要求下的司法改革的春風還是不度玉門關，「愛國者治港」還是不得其門而入，香港司法領域僅有不多的愛國者依然處於邊緣，根本發揮不了「愛國者治港」的作用。

我們強調，香港司法領域要落實「愛國者治港」，最大的問題是人的問題、人的思想問題、政治立場問題，也就是說司法中人不論是擔任何種職務——檢察官、法官、律師都要有正確的國家意識，大凡涉及到和國家利益、國家安全的司法問題，要堅守正確的政治立場，自覺維護國家利益、國家安全，這和他們所說的「司法獨立辦案」、「不受外界因素干預」並不矛盾，除非他們因國家意識、政治立場不認同自己的國家利益，他們才會感到矛盾、並試圖以所謂「司法獨立」之名另行一套，以自己的政治立場出發「辦案」。

香港司法領域自回歸以來出現的司法保護傘問題、打壓愛國者問題、挑戰國家憲法問題都由此而來，須知他們這樣的立場又把持司法大權，對國家利益和安全的危害是不言而喻的！要解決這個問題，只有中央出手，一是思想教育，有系統、有規模的給他們辦學習班，進行愛國教育；二是思想不換就調離崗位；三是輸入國家司法人才擔任香港司法的政治領導工作。