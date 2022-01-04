草蛇灰線，伏脈千里。早在香港回歸前許多年，外部勢力就開始精心布局，英國固然在各個領域埋藏政治地雷和無間道，美國更是深謀遠慮在1992年就炮製了《香港關係法》，為干預香港事務埋下伏筆。果然，回歸以來紛紛擾擾，亂象不絕，背後都可以見到外部勢力身影。特別是反修例黑暴期間，外部勢力插手香港事務已到了毫不掩飾的地步，黎智英之流甚至公然叫囂「為美國而戰」，以致許多人都有一種疑問，香港竟是誰家天下？回歸到底有何意義？

直至推出《港區國安法》後，中央全面管治權得到落實，反中亂港勢力幾乎被連根拔起，美英直接或間接介入的渠道被切斷，香港社會才逐漸回復寧靜，這也許才算是真正意義上的回歸。短短兩年間，民陣、教協、職工盟、支聯會分崩離析，《蘋果日報》、《立場新聞》、《眾新聞》自我了斷，這種結局絕對沒有人料想得到。很明顯，在這場爭奪香港管治權的鬥爭中，美英已經徹底失敗。他們過去在世界各地策動顏色革命無往而不利，為何唯獨在香港遭遇滑鐵盧？答案很簡單，因為對手不同，香港背後是強大的國家，任何勢力都撼動不了。即使在反修例黑暴最瘋狂的時候，駐港部隊也沒有出動，可見中央成竹在胸，不出手則已，一出手就是直擊要害，反中亂港勢力根本無從抵抗。

眼見在香港苦苦經營的政治力量瞬間化為烏有，美英之懊惱可想而知。早前美國宣布制裁多名中央駐港官員，除了洩憤之外，沒有任何實際意義，這也恰恰證明老美技窮，除了制裁，還是制裁，再也沒有其他招數。

最好笑的是，美英無法直接介入香港事務，只能隔洋罵街，無論是香港立法會選舉，還是《立場新聞》高層被捕，他們都第一時間出來說三道四，但說來說去無非還是民主、自由這一套，自己不覺得無聊，旁人早已聽厭了。

當然，美英失敗並不表示香港問題已經解決，他們不會甘心退出香港舞台，必然還會千方百計滲透和破壞。尤其是中美博弈愈演愈烈的情況下，處於風口浪尖的香港注定不可能平靜。正如政務司司長李家超指出，雖然香港由亂變治，但破壞力量未完全根絕，很多「外國代理人」仍潛伏在香港。如何挖出這些外國代理人，才是中央和港府接下來必須面對的問題。