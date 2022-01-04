一次是偶然，兩次是巧合，三番四次便不簡單。香港社會本來已經平靜，疫情長期清零，人們熱切期待中港通關。然而好景不常，自林鄭北上面聖回港後，平靜的局面悄悄起了變化，先有政府專家忽然撰文，力促港府倣效新加坡開放邊禁與病毒共存，並同時實施「疫苗護照」，冀今年暑假「博一博」與國際通關，即使染疫和死亡人數大幅飆升亦在所不計。正當外界議論紛紛，Omicron變種病毒「適時」殺到，平時抗疫拖拖拉拉的港府亦「適時」積極，極速拍板落實疫苗護照計劃。

依劇本走下去，不接種疫苗者肯定邊度都唔使去，吃飯、睇戲、健身固然必須打針，不久後連進入街市、公園甚至醫院都要打針，務求要體弱多病的長者提早接受「物競天擇」，不打針便「對唔住，你係要過身」；又或者打了針一樣是「對唔住，你係要過身」。中港通關現在已是不可能，但經過一輪汰弱留強後，今年7‧1慶回歸之日，便是與國際通關之時，屆時「博一博」的結果是甚麼，天曉得！但天下大亂、人心惶惶則可肯定。

許多非政府專家早已提出警告，港府繼續放任國泰機組人員免檢疫入境，Omicron肯定會在社區大爆發，本報也多次要求港府修補防疫漏洞，千萬不要開門揖疫。奈何言者諄諄，聽者藐藐，林鄭政府對這家英資公司情有獨鍾，注資巨額公帑打救還未夠，更堅持任由機師、空姐、空少進入社區，引火燒身的結果當然是求仁得仁。

最慘是搵着全港市民來搞，明明已做足101分防疫要求，口罩、搓手液從不離身，洗手消毒再洗手，一樣擺脫不了疫情折磨，現在又傳出教育局密謀重啟視像上學安排，儘管後來澄清為假新聞，但已叫一眾家長嚇破膽了。