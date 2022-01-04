中國與西方陣營的貿易戰打得火熱，具體戰情如何，筆者身為小市民，所知不多，但從好些生活小事上，也能窺見一鱗半爪。兩天前鄰居突然來訪，他既熱情又誠懇，送我一小箱物品，說是法國紅棗。這批貨是他做貿易的朋友入口，原本是要轉運內地，但因貿易戰關係，現已無法成行。對方存貨甚多，足有一整個貨櫃，與其浪費，不如轉而贈人，鄰居獲贈10箱，故將其中一箱送我。

筆者不曾聽過法國原來盛產紅棗，也沒細看箱子包裝，但見人家盛意拳拳，我自是欣然接受，連忙沏上香茶，跟老鄰促膝而談。鄰居走後，我拆開箱子一看，禁不住噗哧一聲笑出來，原來那不是紅棗，而是紅酒，因老鄰是外省人，改不了鄉音，故將酒字讀成棗字，而筆者平素甚少沾酒，要是早知道，定然會婉拒他的好意。

我再細看包裝紙，這些紅酒的產地也不是法國，而是澳洲。大抵是因為早前澳國發飆，硬要跟中國抬槓，所謂「你若無心我便休」，既是如此，你就別再妄想覬覦中國市場，貴國的來貨，也就一律請回。鄰居說，他朋友的貨品可以堆成小山，莫說銷售，就連免費送贈，也是少人聞問，朋友央他要50箱，他連連搖手，說吃不消，勉強收下10箱，還得四處求人要。

鄰居說的也是實情，要是筆者早知道是紅酒，就連我的一箱也會退回。至於將澳洲酒說成是法國酒，是因為鄰居一時記錯，還是他的朋友自知澳國貨不及法國貨受歡迎，為求脫手，以免再枉付倉租，故在有意無意之間誤導他人？那就不得而知了。當然，我認為仍是以前者的可能性較大，但透過此事，就足見澳洲對華出口的境況有多糟糕，長此下去，試問該國還能撐多久？