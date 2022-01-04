九龍城日前發生連環傷人案，一名持雙程證來港的男子沿路上隨機施襲，多名途人無辜遭殃，警方最終以涉嫌「行劫」、「盜竊」、「刑事毀壞」、「傷人」及「縱火」將其拘捕。這宗令人嘩然的隨機施襲，與黑暴有着大量類同之處，可說是黑暴恃惡行兇的縮影。

據報道，行兇者先腳踢一名女途人，搶走其手機，並毆打試圖阻止的男途人。這不正是2019年屢見不鮮的風景線嗎？只要黑暴團夥不喜歡，任何人也得交出手機進行「檢查」，掟爛再歸還。若有人敢反抗，將被瘋狂毆打。有苦主後來在法庭上憶述被這些狂性大發的黑衣人痛毆，「我驚我會死」，這不正好是無辜市民在遇到隨機施襲者的心聲嗎？

有閉路電視拍攝到隨機施襲狂徒路經肉檔，隨手擸起牛肉刀亂舞，又有穿上白衣的動作，令人想起2019年有大批黑衣人大肆破壞後換上白衣的一幕。至於，狂徒及後砸毀私家車的擋風玻璃，行徑與當年黑衣人截停巴士，噴漆、放車胎氣，並無二致。

狂徒之後走到一幢唐樓，試圖焚燒床單，幸警方及時作出拘捕，搜查後發現5樓有雜物被燒毀，相信有人疑以酒精消毒液縱火。淋潑易燃液再放火燒人，更是所謂「火魔法師」最擅長的齷齪伎倆。隨機施襲狂徒被捕時仍是語無倫次，不斷大叫粗口，與黑暴所謂的抗爭唯一不同之處，只是把台詞變換，改了口號而已。黑暴與縱暴黃絲並無胸襟正視自己的醜惡，只會以隨機施襲狂徒從內地到港來說事，這更是無巧不成話，反中亂港頭目如「光時」口號始作俑者梁天琦、通緝犯羅冠聰的出生地也不是甚麼秘密。有人指施襲狂徒或有精神問題，否則決計幹不出如斯沒人性的勾當。無數的黑暴何嘗不是在需要求情時，才肯和盤托出此一隱私呢？