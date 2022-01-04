林鄭新房策的最後一招為限呎條款，希望可杜絕「納米樓」，引起社會熱烈討論。但大家並非爭論建議中的26平方米（約280平方呎）是否合適，而是質疑其實際效用和會否出現反效果。

當中部分觀點本欄已作過分析，若政府限呎但不限「劏」，也不限每個單位最多可住多少人，限呎措施其實無助改善市民的人均居住面積和生活質素。而且有關限制只管新樓，不管舊樓或「半新樓」，更管不到違法違規的工廈劏房或天台屋，因此也無助達致告別劏房的目標。

更令人憂慮的是，若私樓呎價未有回落，單位面積大了，售價就自然升高，令到能力有限、尤其是無法支付巨額首期的市民更難上車。至於在新規定生效前已入則、落成或出售的納米樓，因已成「絕響」而會變得更為搶手。連這些絕種納米樓都買不起、但又不合資格申請資助出售房屋的市民，可能就被迫繼續租住劏房，隨時令劏房租金也會被扯高。

最後，若整體私樓用地及地積比率未有大增，單位樓面增加即等於單位數目減少，同樣會增加上車難度，與協助市民置業安居的目標背道而馳。

不過，因現時提出的限呎措施，適用範圍相當「納米」，也不是透過立法或建築指引等方式推行，而是僅僅揀選了兩幅政府及港鐵地皮做試點，透過地契條款來限制單位的最小面積，涉及數目僅佔新供應的約百分之一，實在是雷聲大、雨點小。

再者，兩幅限呎地皮都位處新界，並非納米樓問題最嚴重的市區。私人重建項目也不受新地契條款所限，可繼續興建納米樓。因此連政府自己也承認，限呎措施對整體樓市影響有限，間接證明這新四招其實全屬政治花招，無助真正解決香港的房屋問題。