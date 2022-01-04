Omicron已殺到埋身，國泰機組人員一再播毒，元旦證實已95宗。際此變種病毒大爆發的危急存亡之際，政府當局好應該立即緊急起動所有應變措施，動員18萬公務員配合防疫，隨時應召出動協助防控工作，而不是等疫情惡化留家「工作」。可是，當局元旦只實施兩項並不新的招數和呼籲公眾盡量避免出席人多的聚會外，便無更有效的應變措施了，令人極度失望。更加令公眾詫異的是，大敵（疫）當前，行政和立法兩機關本應把工作重點放在防疫上，可是特首林鄭卻不分輕重緩急，於本月12日公布政策局改組細節。這樣不分輕重，令人有本末倒置之感。

倘若改組能起到3個立竿見影的效果，當然受歡迎，但看來目的並非如此。君不見，鄧炳強上盧偉聰退，警隊士氣大振；君不見，李百全上梁家榮下，港台前後判若兩人；君不見，李家超上張建宗離，除惡勢如破竹。但顯然衞生防疫方面沒此打算，何況3月便誕生新的行政長官，此時現政府搶先改組，是否越俎代疱呢？

當前香港防疫的短板是防疫注射未合格，尤其是高危人士和高齡長者。而另方面，在疫情打擊下，旅遊等行業成失業的重災區，政府何不結合預算案，啟用大量失業半失業的人力資源，並爭取商界合作支持，把防疫注射和安心出行的個人保障防疫措施，再加大力度在社區深入全面推動。推行做法參考現時圍封檢疫般，逐邨逐廈、到家到戶推動注射和登記安心出行，做到滴水不漏。除獲醫生證明健康狀況不合接種外，都必須接種。已完成3針接種者獲發獎金，對拒絕接種者，效法新加坡日後必須自行負擔中招醫治費用。香港一日不完成全民接種，便一日不能安全防疫。