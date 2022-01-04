政府谷針心太狠！隨着管理不善嘅國泰航空多名機組人員抵港後違規外出「任我行」，「望月樓群組」已令第5波疫情岌岌可危！無能政府藉此推出「疫苗氣泡」便顯得振振有詞！老朽身邊一些堅持不打針嘅頑固派、死硬派，一諗起呢個年紀，未得重症，新年流流，連上酒樓食團年飯，見吓孫仔都唔得，還是勉為其難，做個勇敢香港人，打第一針吧！中國人重視「團年飯」，若然老人家因未打針未能去酒樓慶團圓，一家人未能齊齊整整杯上杯落，點都有啲失落，諗落，惟有「博一博」！

不打針，真係邊度都唔使去！好個食衞局局長陳肇始，都幾為未曾打第一針嘅市民着想，佢早前就話喇，將於農曆新年前擴大疫苗氣泡嘅適用範圍，屆時市民進入食肆、酒吧、美容院、健身室、卡拉OK等表列處所前，必須注射至少一劑疫苗。陳局長好細心又好有心，指港府現時每14日公布社交距離措施，如果係今個月6日公布會太急，換言之，有關措施或最快本月20日生效，屆時，唔打針不但冇堂食，長遠更可能推展至其他非表列處所。咁即係話，唔打針唯一選擇就係在家等圓寂！

不過，老朽倒驚無能政府控制唔到Omicron變種病毒喺社區爆發，屆時若然又收緊禁聚令，酒樓食肆又回到最多4人一枱，咁生意恐怕唔止跌三成，皆因懷着希望想食團年飯、開年飯嘅市民，尤其長者鼓起勇氣打針，依家卻話收緊至4人一枱，一家若果有5人或更多，即係未能齊齊整整圍桌食飯，點都係掃興，惟取消訂枱改為在家食囉！

可以肯定，本月初打針人數必然急升！畢竟，港人都係聽話嘅居多，戴口罩勤洗手做到加零一，未似外國因禁聚令動輒示威反政府！