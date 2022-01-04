新一屆立法會議員已於昨日宣誓就職，筆者感謝社會各界和選委支持，承諾會牢記使命，認真履行在選舉過程提出的政綱，推動「革新求變」，促進香港社會的公平、穩定和繁榮。

對筆者而言，立法會議員從來不是一份工作，而是為民請命、服務香港的使命，因此從不迴避任何尖銳的問題，亦堅持和市民直接溝通，未來亦會擔當堅定的愛國者、「一國兩制」的捍衞者、良政善治的建設者及社會變革的推動者。

過去兩年，香港面對前所未有的政治衝擊，黑暴肆虐，令社會民生經濟、市民身心飽受打擊。中央毅然出手，通過制訂《港區國安法》、明確公職人員宣誓要求、完善特區選舉制度，香港正迎來撥亂反正、由治及興的新階段。惟人心未穩，經濟有待振興，世界格局劇變，西方霸權圍堵，阻撓國家發展，破壞一國兩制，香港有很多問題急須解決，發展成為第一要務。

選舉過程只是整個民主過程的上半場。選舉過後，認真落實政綱承諾，切實回應市民期望，發展經濟，改善民生，這是全過程民主的下半場。未來有5項重點工作方向，第一，提出切實可行的政策倡議，與立法會內不同黨派和議員合作，為香港社會經濟發展開拓更大空間，推動政府架構重組和行政改革。第二，做好維護國家安全和社會穩定的工作，支持執法機關依法維護國家安全，反擊境外敵對勢力干預香港事務。第三，在立法會履職盡責，在法案審議和撥款審批等方面嚴格把關，確保行政與立法機關既相互制衡，又相互配合，有效履行《基本法》賦予的職能，不斷提升特區管治水平。第四，加強人才培訓，為政治管治人才提供儲備。第五，協助做好特區行政長官選舉。

本年的工作繁多，首要任務仍是抗疫，爭取早日通關。近日國泰機組人員違反家居健康監測規定，在社區傳播Omicron變種病毒，人人自危，第5波疫情或一觸即發。以目前疫情的變化，通關存在變數。筆者早已提出對機組人員豁免檢疫的關注，現在政府對國泰高層僅「召見」斥責，實在令人失望。政府需要開始思考防疫措施安排並適時公布，亦須制訂具阻嚇力的罰則，針對違規的企業與個人。

此外，政府仍要聚焦解決住房問題、醫療問題、扶助弱勢，以回應民生所急。創造經濟出路，助青年展翅，以促進長遠發展。完善交通政策，增添綠色活力，以打造宜居城市。筆者日前與兩位選委會界別立法會議員、4位專業人士成立「智慧生活促進組」，透過各項智慧城市基礎建設，善用資訊科技及自動化設施，協助政府提高決策及施政效率，創造更安全、健康、便捷、宜居的香港，達致2050年碳中和目標。世界上沒有坐享其成的好事，要幸福就要奮鬥，冀社會各界繼續努力，發展創新經濟。