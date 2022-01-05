功夫茶：五個港人一想走　此地已經不宜留

「五個港人一個窮」，依家唔興講貧富懸殊，目前熱話係移民，「五個港人一想走」啊喂！大哥，世界太冷了，誰會伸出一雙手，咁多人想遠走高飛，唔通外國月亮真係特別圓？你咪理，依家潮流興移民，有錢冇錢，總之就係走得快，好世界！

各位，黑暴後本港社會好似回復平靜，之不過，為何以「永久離港」為理由提取強積金嘅申索按年飆升？為何每間中學嘅退學潮又急升？教師離職亦倍增？仲有，醫護人員流失尤其嚴重，醫管局都嗌晒救命！回歸逾24年，「馬照跑，舞照跳，股照炒」，「一國兩制」之下，點解香港唔係愈變愈吸引？而係愈變愈多人想走？

嗱！有調查顯示，58%受訪市民表示唔鍾意喺香港生活，而過去一年有22%市民想過離開香港去其他國家生活，即大約每5個港人就有1個想移民外地。即使依家未走，當中1%嘅人表示會喺3年內移民，而想移民嘅，大專或以上學歷者佔整體75%。

從常理推測，相信係有學歷嘅年輕人對前景悲觀，覺得冇向上流嘅動力；從另一個角度看，政府一味話要「與青年同行」，又搞乜「青年委員自薦計劃」，又狂呼叫青年人融入大灣區，予人口水多過浪花、完全不切實際之感。明眼人都睇到，黑暴期間，連小學生都上街淪為暴徒，各大專院校更容不下一張安靜書桌，你叫為人父母者，仲有信心畀仔女留喺香港求學嗎？傳統名校以前學額爭崩頭，依家竟然冇乜人吼，是否家長「上好沉香當爛柴」——唔識貨？「與青年同行」仲使問阿貴？斷晒線，完全失敗！

唔講啲咁形而上嘅嘢，講吓民生吖！有政黨經濟政策發言人認為，政府需要檢討施政及準則，包括令施政貼近市民生活，以至同市民建立互信等。佢呼籲政府聆聽民意，唉！可惜阿崩叫狗，愈叫愈走！本報提供立竿見影嘅民生經濟藍圖不知凡幾，無奈政府剛愎自用，一個都未用過，結果咪搞到今日民怨沸騰、民心思變囉！

有識之士莫不指出，港府胡混度日，由房屋、安老、醫療等莫不亂象叢生，尤其土地政策一味向大財團傾斜，致使樓價居高不下；覓地建屋又不務實，一日嗌住「明日大嶼」而不肯面對基層「涸轍之鮒」之迫切，本報為冇靈魂政府覓得大量新界棕地及獻「船灣淡水湖發展藍圖」，政府若採用，基層「房事暢通，生活輕鬆」指日可待，社會和諧必矣！可惜政府借咗聾耳陳隻耳，遂令房屋問題成為「政治問題」。何以咁多港人覺得此地不宜留，一言以蔽之，清談太多，特區連串問題惟有留畀後人愁！庸官又不認清敵我，哀莫大於心死，難怪有錢冇錢嘅都排住隊等移民喇！