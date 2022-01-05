世界視線：美軍前司令放風　施壓南韓新總統

前駐韓美軍司令艾布拉姆斯日前受訪指，美韓作戰計劃應涵蓋應對中國方案。言論一出隨即觸動各方神經，認為是美方要求韓方把中國列為敵國。隨着文在寅即將卸任南韓總統，外界關注繼任人如何令南韓在中美關係中取得平衡。艾布拉姆斯於敏感時刻表達意見，或含美軍勢力向南韓施壓之意。

艾布拉姆斯沒有把北韓放在眼內，宣稱過去一年多次試射導彈並非嚴重威脅，反而要多加留意中國。他聲稱，中國入侵南韓防空識別區及中國漁船在北方界線捕魚次數，過去3年間增加300%。他憶述，2018年11月上任後立刻檢視作戰計劃，翌年要求韓方修改，但南韓國防部並不支持，更兩度拒絕要求。艾布拉姆斯更指，美朝領袖峰會後，美韓軍演次數及規模均有縮減，認為需討論是否恢復常態舉行。

在美國的印太戰略下，日本已表明態度，旗幟鮮明地加入制衡中國之列。美國的東北亞盟友中，只有南韓仍維持戰略模糊，即以本國利益為中心，避免在中美兩國選邊站。艾布拉姆斯的言論可謂是針對南韓現時外交政策，向下任總統施壓，即使無法迫使南韓明確表態，最低限度亦要疏遠中國。

一旦美韓軍演恢復，美軍將在朝鮮半島水域及空域訓練，勢引起北韓不滿，令半島局勢再度惡化。文在寅一直夢寐以求的韓戰終戰宣言，屆時可能隨時擱置。美國亦可趁機渾水摸魚，向南韓推銷武器，讓國內軍火商賺個盆滿缽滿。

對文在寅而言，美韓軍演是陽光政策最大障礙，演習次數及規模最好不斷縮減，以免刺激北韓。文在寅任內3次與北韓領袖金正恩會晤，成為任內矚目的政治遺產。文在寅離開青瓦台在即，但陽光政策沒有為北韓無核化帶來進展。因此，艾布拉姆斯不點名批評文在寅的外交政策徒勞無功。

薩德風波導致中國祭出限韓令的前車之鑑，南韓仍記憶猶新。加上中國與南韓經濟關係密切，中國更是南韓在半島無核化問題上的戰略合作夥伴，所以首爾不能忽視與北京的關係。不論下任南韓總統是左派或右派，處理對華關係仍然充滿挑戰，在中美夾縫中須小心行事。