正論：防疫自相矛盾　旨在玩殘港人

不管港府如何巧立名目做靚盤數，新一波新冠疫情依然無法遏止。昨日新增一宗源頭不明的本地懷疑Omicron初步確診個案，加上「望月樓群組」再增一人染疫，港大專家袁國勇宣布「有理由相信現已進入第5波」，意味最不想發生的終於發生。惟自相矛盾的是，港府高官和專家這邊廂瘋狂谷針，言之鑿鑿謂出於防疫需要，農曆新年前必須擴大「疫苗氣泡」；那邊廂林鄭卻將措施推遲逾月至下月尾才實行，而且無意收緊社交距離。谷針若為了防疫，沒理由推遲；若不是為了防疫，何必急於逼人打針？

一波未平一波又起。望月樓群組的新增患者是該群組的染疫地盤工13歲女兒，她1月3日出現病徵，其母亦在1月1日確診，有關群組已增至7人。更令人憂慮的是，昨晚出現首宗本地懷疑Omicron個案，男患者住在屯門，在北角上班，期間沒有到過望月樓等高風險地區。他在過去的周日出現病徵並於翌日求診，被驗出帶有N501Y和T478K變種病毒，即懷疑是Omicron。由於其感染源頭不明，當局無法玩弄名堂將其列入輸入相關個案，代表維持近3個月的本地零確診紀錄勢被打破。專家更擔心本港或已出現二代、三代傳播，以Omicron繁殖速度較Delta快70倍觀之，第5波疫情兇險萬分，隨時以迅雷不及掩耳之勢席捲全城。

事實上，港大教授孔繁毅數日前才表示，未來7至14日將是Omicron社區爆發關鍵，若未來兩三日有愈來愈多人確診，當局必須即時收緊防疫措施，包括食肆恢復4人一枱、卡拉OK等表列處所要限制人數甚至關閉，以及叫停大型活動。他又認為本港疫苗接種率必須盡快提高至九成或以上，當局必須收緊疫苗氣泡措施，直指長者是最高危人士，必須驅使他們打針。而食衞局局長陳肇始更是連日現身谷針，揚言或於1月20日、即農曆新年前擴大疫苗氣泡，不打針者連食肆都不得進入。

詎料反高潮的一幕卻由林鄭上演。她昨日一錘定音決定，擴大疫苗氣泡的措施不會在農曆新年前實施，而是定在下月24日推行，屆時疫苗氣泡將擴大至所有食肆，以及17類表列處所，包括戲院、健身中心、美容院等，另外亦涵蓋政府多個場所，例如公共圖書館、博物館等，有關安排亦適用於學校。美其名曰「新措施影響很多人，需要給予時間準備」，實際上再次反映港產官僚做事不經大腦思考。林鄭承認，很多飲宴活動早已訂枱，如何核證疫苗接種紀錄需時釐清，同時亦要給予時間讓市民打針。拍腦袋決定、拍胸脯保證、拍大腿後悔，一時一樣，結果是玩殘市民和業界。

當然，推遲疫苗氣泡更深層原因必然是商界施壓，尤其是飲食業大反彈，團年飯向來是業界搵錢黃金期，僅行會內便有成員來自這些界別，眾怒難犯下林鄭不得不「縮沙」妥協。姑勿論如何，在疫情岌岌可危之際，港府一直視之為抗疫「撒手鐧」的「強制」接種疫苗手段，居然突然大大推遲實施時間，簡直是咄咄怪事。須知高官一直篤信疫苗萬能，長者接種率偏低更被視為「罪大惡極」，如今疫苗接種率已因港府施壓而大幅提高，好應該乘勝追擊，偏偏當局反其道而行，何況林鄭明言無意收緊社交距離措施。問題是，Omicron傳播速度極速極廣，一個多月後將爆到甚麼程度，想一想也教人不寒而慄，港產官僚端的是甚麼心態，實在令人莫名其妙。

更自相矛盾的是，多達19個社區疫苗接種中心在去年底陸續關閉，以致僅有的接種中心連日來皆出現大排長龍情況，承辦商亦承認超負荷，若港府真心想更多人接種疫苗，為何不是加開接種中心而是關閉接種中心？至於第5波疫情的罪魁禍首——國泰航空，林鄭至今沒有對管理層及違反防疫規定的人員作出法律追究，甚至明言未必有法律基礎作出追究，僅表示已「嚴厲訓斥」國泰高層，擺明就是小罵大幫忙。正如本報質疑，數月前曾有染疫印度漢和其菲籍女友疑隱瞞行蹤，險釀成Delta變種病毒在社區爆發，港府當時「又拉又鎖」，指其觸犯防疫條例、提供虛假資料，兩人分別被判監3個月和20日。為何違反防疫規定的人換了國泰員工，港府又說無法可依呢？這不是「大細超」、欺軟怕硬又是甚麼？

說來說去，整個谷針「劇本」無非為了早日與國際通關而寫，林鄭坦言「提高接種率非為防止今日Omicron感染，而是為在2022年有機會克服疫情，從而回復正常生活，包括向海內外人士開放（通關）」。當內地都拒與香港通關，林鄭揚言中港通關仍需再等之際，有人卻未學行先學走，防疫措施本末倒置。這就難怪虎年未到，香港人已苦不堪言！