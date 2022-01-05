新冠疫情至今已經失控，失控的理由是病毒變異迅速。而變異之後，特性有變，以往流行病學的方法，即使在初期分析整理出來的，未必可用於Omicron變種病毒的情況。因此，西方已不敢用疫情初期和Delta的統計數據來推算預測Omicron的演變。一切要重新分析，有待Omicron發病的數據積累才可作研究。全球的相關學者面對的又是全新未知的情況，此所以世衞組織不敢作任何確實的說法，各國政府要嚴陣以待，寧加強衞生，免致疫情進一步突破疫苗防線，全面失控。個別謹慎的政府已要求打第4針。如美國，還不願公開收緊防疫，但政府高官也紛紛打了加強劑的疫苗，不敢怠慢。

Omicron的一個傾向似是對未接種疫苗者打擊最大，尤其是青少年兒童。這正是各國接種疫苗的忽略點。若隨後有更多證明，各國便要全面推行廣種疫苗，不留死角，工作量龐大。疫苗對青少年兒童的副作用會成憂慮。而對付Omicron，疫苗的作用、效果如何，會否防衞不了？而在Omicron之後，會否有更厲害的變種呢？

由於有太多的未知，而疫情又極速散播，全球政府與社會正不知所措，惶惶恐恐。且又有眾多無知民眾在反對防疫，在盲目宣揚疫病是政治造假，引發暴動，阻撓政府實施防治措施。這使得社會裏未接種疫苗的還維持在一定比例，讓疫病有發展餘地。後果將會是疫病反覆傳播，超越國界。海外有接連多次患病的例子。在反覆感染底下，不但對所在社會的經濟民生及醫療產生巨大破壞，可能任何人（包括已接種疫苗的人）都躲不過疫病的攻擊，更會助長病毒的進一步變異。Omicron或還會有一波又一波的疫情惡化，全球疫情延續，2022年不會是盡頭。

內地可守得住，香港由於政府與社會鬆懈，早晚守不住。與其淪陷，倒不如中央又出手，把香港防疫與內地連接，至少把香港與深圳融合為一體，採取內地嚴控防治的一套，不再奢言香港特別，香港優勝，把香港與深圳形成一體的聯防區。便可借深圳2,000萬人口的社會與經濟，積極進取的政府作為，使香港不至困守愁城，等待甚麼時候病毒破境入侵。與深圳合作，防守可加強，與內地也可增加互動，打通連接渠道，經濟民生在這一兩年裏借深圳的規模求有所救援。

香港再不改變，將會是大禍臨頭，悔之晚矣！