香港的「港人治港」要接受共產黨的領導，或曰黨領導「港人治港」，這是落實中央全面管治權的必然之舉，是「一國兩制」要向這個政治方向實踐的必然趨勢。

要做到和做好這項重要工作，除了香港的行政、立法、司法和具社會管治功能的領域要建立黨組織，要由中共黨員擔任領導職務外，目前已經宣布展開的內地公務員和香港公務員相互「掛職交流」，是一個立刻就可以鋪開的有效辦法。

這項辦法期以10年左右，就可以令「港人治港」脫胎換骨，帶動達到中央全面管治權的要求、融入國家發展大局、納入國家治理體系、提升香港的管治效率。所謂「掛職交流」，就是內地和香港互派官員到各部門出任副職領導職務，有職有權的深度參與相關工作，這種培養和提升幹部能力、豐富經驗的做法在內地早已實施多年，非常有效。

當然，要是香港和內地實施這種「掛職交流」，首先要由中央部門統籌雙方官員的職級以高、中層為主，內地這種掛職幹部一般交流期滿後多會返回原地方，有些會根據工作需要和個人意願留在掛職地方，成為當地幹部。香港實施「一國兩制」，「交流掛職」有其特殊性，任務非同一般，應該鼓勵內地來港掛職幹部期滿、考核後留在香港工作，成為香港公務員隊伍中的一員，正式參與香港的管治工作，有需要時擔任正職，挑大樑。

如果10年、8年左右，有數以百計這樣的內地掛職幹部留在香港出任高職，那麼「港人治港」就能夠得到優化，黨的領導就能在「港人治港」中體現出來，香港公務員隊伍中想進步的人士就會受到感召和鼓舞，積極要求入黨，香港的公務員體制和人事就能得到改造和健康發展，到時「愛國者治港」就不只是一小部分人，而是一支隊伍、一支大軍，這樣的「港人治港」方能令「一國兩制」行穩致遠。