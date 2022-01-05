中國人強調「民無信不立」，西方政客恰恰相反，他們普遍特點就是反覆無常，根本不知誠信為何物。美國總統拜登過去被視為「知華派」或「友華派」，兩年前競選總統時還在強調「中國不是我們的競爭對手」，更表明一旦上台將立即取消對華加徵的關稅。沒想到入主白宮後，其對華態度即出現180度轉變，不但沒有取消關稅，其管治團隊更是經常出爾反爾，有時候比特朗普政府更善變、更難捉摸。這除了反映美國政客言而無信，也反映美國對華政策荒腔走板。

作為一名老牌政客，拜登行事作風理應比較理性和穩重，可惜事實恰恰相反，觀乎其上台一年以來的內政和外交，只能用「瞎折騰」形容。一邊歇斯底里全面遏華，一邊要求和中國溝通對話；一邊揚言「外交抵制」北京冬季奧運，一邊為數十名官員申請赴華簽證。拜登政府對華政策就是如此自相矛盾，不同官員固然有不同說法，同一官員也往往前言不對後語，難怪全是亂招昏招，毫無章法可言。

拜登政府將對華政策稱為「應該競爭時競爭，可以合作時合作，必要對抗時對抗」，其實這句話本身就邏輯不通，既然要對抗，又如何合作？正如中方指出，美方的「競爭、合作、對抗」三分法就是遏制打壓中國的「障眼法」，對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。有求於中方時就要求合作，有優勢的領域就脫鈎斷供封鎖，為了遏制中國不惜衝突對抗。總之就是好事佔盡，壞事做絕，天下哪有這樣的道理？

事實上，老美一直都是奉行「美國優先」、「美國第一」，其字典裏根本沒有「合作」兩個字。即使偶爾有合作，也只是為了利用，利用完了便拋棄甚至摧毀對方。日本就是最典型的例子，當年被美國以一紙《廣場協議》廢了武功，自此迷失了30年。中國也曾有一段時間對美國抱有幻想，以為可以相互尊重、和平共處、合作共贏，到頭來才發現這不過是一廂情願，美國從來只想獨贏不想共贏，不允許任何國家超越，甚至不允許任何國家平起平坐，尤其是中國。經過這些年的激烈博弈，那些曾對美國抱有幻想的中國人總算清醒了。

不管怎麼說，中國崛起是大勢所趨，不以任何人意志為轉移，美國愈是遏制打壓，愈顯得力不從心，愈暴露色厲內荏。