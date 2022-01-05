多謝港府開門揖疫，縱容高危的國泰機組人員免檢，終於令本地清零的努力破功，廣大市民又要屈服於港府逼打針的壓力下，否則邊度都唔使去。「望月樓群組」已有逾300人須到竹篙灣送檢，疫監一坐21日。港府所謂收緊機組人員檢疫都不過是坐7日疫監，食餐飯的無辜市民卻要坐足21日，公平嗎？

望月樓的Fb專頁日前發出貼文，話說該店職員正在坐疫監，有感而發謂：「我哋每晚輾轉反覆思量究竟我哋做錯咗啲咩，點解我哋同家人小朋友要入嚟竹篙灣？點解國泰嘅人為錯失，要我哋去埋單？我哋所有同事打晒針，用晒安心出行，公司跟足防疫指引，跟足法規換嚟嘅竟然係一場幾近滅頂嘅災難……」簡直聞者心酸！

其實望月樓的詰問，也是廣大市民的大哉問。港府盲目谷針，「逼死」老人家也就罷了，林鄭昨日還振振有詞聲稱，「提高接種率非為今日Omicron感染，而是為在2022年有機會克服疫情，從而回復正常生活，包括向海內外人士開放」，真不知是攞景還是贈興！連內地都不肯和香港通關，林鄭卻一心一意諗住同國際通關，然而打足兩針、三針也不等於有任何豁免權，連疫監都要坐足21日。如此盲谷針，就是為了滿足港英餘孽盡早同英美通關的心願，豈有此理！

說到底，全民打針、與病毒共存的劇本一早寫好，早前政府專家才露口風，香港必須倣效新加坡開放邊禁與疫共存，因此必須將疫苗接種率提升至九成以上，到今年暑假便能博一博與國際通關，屆時料確診和死亡人數必會大幅飆升，但亦必須咬緊牙關接受。咦，暑假通關不就是7‧1回歸嗎？香港一旦爆疫爆個七彩，國家領導人還會來主持回歸25周年慶嗎？