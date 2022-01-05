香港人主辦的時事評論網台，大抵分開「黃藍」兩營，其中一個陣容龐大，有5、6個主持人，每日發布的訊息，大多以揭露西方亂象、支持中國及特區政府為主。據說該台是由黃轉藍，殊屬難得，但是即使苦心經營，網上的點擊率仍是持續向下，一眾主持人亦直言不諱，說自己是「愈做愈耷」。

筆者也是時評工作者，經常會在網上收聽時事節目，內容與政見不拘，務求兼收並蓄，而上述的藍營網台，也在我收聽之列。畢竟撐中撐港的KOL，素來聲勢薄弱，人家既然艱苦經營，我有空時多點擊、多點讚，也是應有之義，故一直樂意為之。不過，近一年來，該台突然發飆，矛頭直指《東方日報》。他們每日出片十數條，最少有一、兩條是針對本報，由頭條新聞到專欄文章，逐一批評，而且粗言穢語，痛毀極詆。筆者因為在本報受訪較多，便成為該台熱門的攻擊對象，他們罵東方是每日，罵我則是隔日。

《東方日報》素來致力執行第四權，對政府的監察不遺餘力，管治班子有失職，咱們在嘴上、筆下都不會輕饒。該網台卻是特區政府的鐵粉，認為官員們已經幹得很好，於是東方便成為他們的眼中釘，天天緊咬不放。這種現象為時已久，筆者一直聽之任之，人家罵自己，聽到後，有則改之，無則加勉，寵辱不必太縈擾於心。反倒該台有些別的分析，講得合理，使我受益的，我仍會點讚。

可惜，該台近日變本加厲，揚言但凡有替東方講好話者，一律刪除。他們對本報以至本人的批評，更近乎歇斯底里，完全違背了理性原則。我想也是時候要提醒他們重拾理智了，至於如何提醒，明日再續。